En su última transmisión en vivo a través de su cuenta de Kick, 'La Cobra' se refirió a la abultada derrota de 0-4 de Universitario frente a Palmeiras. En ese momento, el streamer argentino había pronosticado una victoria de los 'cremas' por 2-0, pero al ver que su predicción falló, expresó su pesar por el hecho de que la participación de Universitario en la Copa Libertadores está prácticamente concluida.

'La Cobra' y su sincera opinión sobre la derrota de la 'U' ante Palmeiras

Al tocar el tema, 'La Cobra' expresó su claro desazón por la derrota de Universitario y a la vez no pudiera un duro escollo como el favorito de la competición. También se puso en el lugar de los hinchas del club, ya que, a pesar de ir perdiendo de manera categórica, mostró su lado más empático con la nación crema: ''Me siento mal por la gente de Universitario de Deportes, porque yo creí en la hazaña'', comentó en su live.

En paralelo, el streamer argentino confesó que confiaba ciegamente en la capacidad de sorpresa que podría mostrar el club merengue: "Yo creí que Universitario iba a ganar y tumbar al grande de Brasil, al grandísimo 'Verdão. Lamentablemente, perdieron 4-0.", explicó.

Las pocas esperanzas para una posible remontada para Universitario

Ante la atenta interrogante de los cibernautas sobre una posible remontada, 'La Cobra' destacó la calurosa hinchada de Universitario, especialmente en los momentos más difíciles. Sin embargo, también alabó las fortalezas de Palmeiras, a quien calificó sin tapujos como uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa Libertadores: "Del uno al diez, ¿qué posibilidades hay de que Universitario dé vuelta esta serie de Copa Libertadores? La 'U' tiene una gran hinchada, pasión y el calor del pueblo 'crema', pero el nivel de este Palmeiras es absolutamente descomunal", dejando prácticamente descartadas las esperanzas de una remontada en la serie.