HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores     
Streamers

'La Cobra' expresa su desazón tras la derrota de Universitario ante Palmeiras en la Copa Libertadores: ''Me siento mal''

Durante el live, 'La Cobra' expresó su desazón y destacó las cualidades del equipo brasileño, reconociéndolo como un firme favorito en la Copa Libertadores.

'La Cobra' habló sobre la dura derrota de Universitario frente al Palmeiras.
'La Cobra' habló sobre la dura derrota de Universitario frente al Palmeiras. | Foto: composición LR/Kick/Sebastián Blanco/GLR

En su última transmisión en vivo a través de su cuenta de Kick, 'La Cobra' se refirió a la abultada derrota de 0-4 de Universitario frente a Palmeiras. En ese momento, el streamer argentino había pronosticado una victoria de los 'cremas' por 2-0, pero al ver que su predicción falló, expresó su pesar por el hecho de que la participación de Universitario en la Copa Libertadores está prácticamente concluida.

'La Cobra' y su sincera opinión sobre la derrota de la 'U' ante Palmeiras

Al tocar el tema, 'La Cobra' expresó su claro desazón por la derrota de Universitario y a la vez no pudiera un duro escollo como el favorito de la competición. También se puso en el lugar de los hinchas del club, ya que, a pesar de ir perdiendo de manera categórica, mostró su lado más empático con la nación crema: ''Me siento mal por la gente de Universitario de Deportes, porque yo creí en la hazaña'', comentó en su live.

PUEDES VER: Streamer argentino La Cobra celebra clasificación de la 'U' a octavos de la Libertadores: "El más grande de Perú"

lr.pe

En paralelo, el streamer argentino confesó que confiaba ciegamente en la capacidad de sorpresa que podría mostrar el club merengue: "Yo creí que Universitario iba a ganar y tumbar al grande de Brasil, al grandísimo 'Verdão. Lamentablemente, perdieron 4-0.", explicó.

Las pocas esperanzas para una posible remontada para Universitario

Ante la atenta interrogante de los cibernautas sobre una posible remontada, 'La Cobra' destacó la calurosa hinchada de Universitario, especialmente en los momentos más difíciles. Sin embargo, también alabó las fortalezas de Palmeiras, a quien calificó sin tapujos como uno de los grandes favoritos para llevarse la Copa Libertadores: "Del uno al diez, ¿qué posibilidades hay de que Universitario dé vuelta esta serie de Copa Libertadores? La 'U' tiene una gran hinchada, pasión y el calor del pueblo 'crema', pero el nivel de este Palmeiras es absolutamente descomunal", dejando prácticamente descartadas las esperanzas de una remontada en la serie.

Notas relacionadas
Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

LEER MÁS
Universitario vs. River Plate: La Cobra hace inesperada promesa si los cremas ganan en su debut por la Copa Libertadores 2025

Universitario vs. River Plate: La Cobra hace inesperada promesa si los cremas ganan en su debut por la Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
La Cobra está en Perú y habla fuerte de Alianza Lima desde La Noche Dorada: "Es un accidente futbolístico"

La Cobra está en Perú y habla fuerte de Alianza Lima desde La Noche Dorada: "Es un accidente futbolístico"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

LEER MÁS
Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

LEER MÁS
Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

LEER MÁS
Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

Streamer Sacha compra su primer auto gracias a sus seguidores y aconseja: "Trabajen más inteligente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Streamers

Captan a estreamers Glogloking y Emikukis tomados de la cintura y redes estallan: "No puedo con mi novela"

Streamer La Cobra predijo que Alianza Lima le ganaría a U. Católica en la Copa Sudamericana y redes estallan: "Siempre lo supo"

Youtuber iOA recrimina a Laura Spoya por insultarlo tras criticar chifa del 'Cholo Mena': "¿Dar una opinión te hace merecedor de esto?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota