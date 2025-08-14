Usuarios en redes sociales compartieron los mejores memes ante goleada de Palmeiras contra Universitario | Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR / composición LR

En el partido Universitario y Palmeiras, disputado en el Estadio Monumental de Lima, el equipo brasileño se impuso por 4 goles a 0, colocando un pie en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El encuentro, que generó descontento entre la hinchada crema, dio lugar a los mejores memes en redes sociales, reflejando las reacciones ante el resultado.

Algunos usuarios lamentaron el rendimiento de la ‘U’, que no logró anotar ningún gol, e incluso explotaron ante la tarjeta roja mostrada a William Riveros. Otros lo tomaron con humor mientras, criticando al director técnico, su estrategia y el rendimiento de los jugadores.

Memes de la derrota de Universitario ante Palmeiras por la Copa Libertadores de América

Al finalizar el partido, usuarios compartieron memes por la derrota de Universitario ante Palmeiras e incluso se burlaron del resultado. Además, arremetieron contra las tácticas de Jorge Fossati, director técnico del equipo crema, y la expulsión de Riveros.

Usuarios compartieron memes por la derrota de Universitario ante Palmeiras. Foto: X.

