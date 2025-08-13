HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Luis Ramos reconoció la jerarquía de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Aprendo mucho de él"

Ramos, de 25 años, elogió la trayectoria del 'Depredador', mencionando que creció viéndolo jugar y que siempre ha seguido su carrera. El joven delantero espera alcanzar un nivel similar al del experimentado goleador en la selección peruana.

Luis Ramos reveló que admira la trayectoria de Paolo Guerrero. Foto: Lr/Directv
Luis Ramos, delantero peruano que juega en América de Cali, sorprendió a la prensa 'cafetera' al revela el respeto y admiración que tiene por Paolo Guerrero. El '9' de 25 años viene atravesando un gran momento en en la Liga Colombiana e incluso fue tomado en cuenta por Óscar Ibáñez en los últimos partidos de las Eliminatorias.

La juventud y el olfato goleador de Luis Ramos ilusionan a los hinchas de la selección peruana, ya que tiene un juego parecido al 'Depredador'. Pese a la disparidad en la edad, 16 años de diferencia, ambos delanteros han compartido vestuario en algunos partidos de Perú.

PUEDES VER: Paolo Guerrero fue el más destacado por Conmebol previo al Alianza Lima vs Universidad Católica: "Goleador y leyenda"

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Paolo Guerrero?

El '9' de América de Cali reconoció la jerarquía de Paolo Guerrero y expresó su admiración. "Crecí viéndolo desde pequeño. Hoy tengo el privilegio de compartir camerino en la selección peruana con él. Siempre lo tuve muy referenciado y me encantaría lograr una carrera como la que hizo. Hasta hoy sigo aprendiendo de él y espero que siga jugando muchos años más. Lo admiro y respeto como delantero", enfatizó Luis Ramos en una entrevista con DirecTV Sports de Colombia.

PUEDES VER: Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

La Conmebol elogia a Paolo Guerrero

No es un secreto que la exitosa carrera del delantero peruano atraiga miradas y reflectores de todo el continente. Paolo Guerrero fue campeón de la Copa Sudamericana 2023 con Liga de Quito y se consagró en el Mundial de Clubes 2012 con Corinthians. Por este motivo, la Conmebol lo tiene bien referenciado y en sus redes sociales colocaron su foto con emotivo mensaje. "Paolo Guerrero: Goleador y leyenda".

PUEDES VER: VER Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por Copa Sudamericana 2025: final del primer tiempo tras lesión de Paolo Guerrero

Ricardo Gareca se rinde ante Paolo Guerrero

Gareca, cuando fue consultado por el 'Depredador', señaló que aún sigue sorprendiendo a todos. "Lo de Paolo Guerrero es increíble. A nosotros todavía nos sigue sorprendiendo. En la segunda etapa de las eliminatorias no pudimos contar con él ni un solo partido completo, porque tenía una lesión tan grave que no fue posible utilizarlo, al igual que a Farfán", explicó en un primer momento.

También se animó a hablar del presente que vive en Alianza Lima. "Verlo hoy, con el presente que vive en Alianza o lo que logró en Ecuador, salir campeón de la Sudamericana y competir de manera constante, habla claramente de un jugador diferente", sentenció.

