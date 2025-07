Alianza Lima sigue reforzándose de cara al Torneo Clausura 2025 y lo que será los octavos de final de la Copa Sudamericana. Hasta el momento, los íntimos han anunciado como refuerzo a Gaspar Gentile, Josué Estrada y en las próximas horas oficializarán la llegada de Sergio Peña. Otro de los jugadores que se sumará al plantel será Alessandro Burlamaqui.

Este martes 8 de julio, el volante peruano llegó a la capital para ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima. En su llegada a la capital, el futbolista de 23 años fue abordado por la prensa.

Alessandro Burlamaqui tras llegar a Alianza Lima: "Es el más grande del Perú"

"Muy feliz la verdad. Tuvimos contactos, llegué libre y se dio la oportunidad. Vengo del Intercity y con muchas ganas de venir al más grande del Perú. Estoy contento", declaró ante los medios.

Burlamaqui aseguró que cuando un equipo como Alianza Lima te llama, no hay dudas, por lo que cuando se dio el primer contacto, tuvo toda la predisposición. Además, remarcó que el cuadro íntimo es el "más grande del país".

"En ningún momento dudé. Me llamaron y cuando te llama Alianza Lima no lo dudas. Yo he vivido toda mi vida afuera, pero Alianza Lima es el más grande del Perú. Voy a sacrificarme al máximo, darlo todo en el campo y aportar mi granito de arena. Me siento orgulloso por jugar con Guerrero, Zambrano y Peña, son jugadores referentes del país y es un orgullo tremendo", agregó.

Alessandro Burlamaqui ha hecho toda su carrera en España

El talentoso futbolista, quien ha pasado por la selección peruana sub 17, sub 20 y sub 23, ha jugados en diversos equipos de España, sin embargo, hasta el momento no ha debutado en primera división. Inició su carrera en RCD Espanyol Fútbol base, luego pasó por equipos como RCD Espanyol Juvenil, Valencia Mestalla, CD Badajoz y CF Intercity. Ahora, tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano.