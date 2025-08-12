HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Franco Navarro respondió a críticas por trabajar con su hijo en Alianza Lima y puso de ejemplo a la selección peruana: "Es un complemento"

El director deportivo de Alianza Lima respaldó la llegada de su hijo Franco Navarro Jr. al cuadro íntimo e hizo una peculiar comparación sobre lo que pasaba cuando Ricardo Gareca era técnico de la selección peruana.

Franco Navarro Jr. ocupa el cargo que dejó vacante José Bellina. Foto: composición LR/captura de L1 MAX/Club Alianza Lima/Andina
Franco Navarro Jr. ocupa el cargo que dejó vacante José Bellina. Foto: composición LR/captura de L1 MAX/Club Alianza Lima/Andina

El pasado viernes 8 de agosto, Alianza Lima hizo oficial la llegada de Franco Navarro Mandayo al cargo de gerente deportivo del club, puesto que había quedado vacante tras la salida de José Bellina. Esta incorporación generó ciertos cuestionamientos porque se trata del hijo de Franco Navarro Monteiro, director deportivo de los íntimos. En una entrevista reciente, el popular 'Pepón' respaldó la llegada de su primogénito y puso de ejemplo a la selección peruana de Ricardo Gareca.

El exfutbolista recordó que Ricardo Gareca trabajaba con su hijo en la selección peruana y no se vio como algo controversial. Asimismo, mencionó algo similar con lo que pasó en su momento con entrenador argentino Ramón Díaz.

PUEDES VER: ¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: 'Es una alfombra'

lr.pe

Franco Navarro responde a críticas por la llegada de su hijo a Alianza Lima

"En la selección trabajaba el hijo del preparador físico, el hijo de Gareca y no pasó nada. Ramón Díaz trabaja con su hijo como asistente. Esto es un complemento, él en la parte deportiva y administrativa, y la mía netamente deportiva, para marcar una línea a seguir desde las menores hasta arriba", declaró para L1 MAX.

El 'Pepón' aseguró que no le afecta mucho los cuestionamientos. Además, remarcó su deseo de que a Alianza Lima le vaya bien en todo y ratificó su total compromiso.

"En ese sentido, no me molestan las críticas, leo muy poco las críticas, yo me involucro en mi trabajo. Lo único que quiero es que Alianza tenga todo lo mejor y podamos conseguir todos los objetivos trazados", sentenció.

Franco Navarro Jr. junto a Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, y Franco Navarro. Foto: Club Alianza Lima

Franco Navarro Jr. junto a Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, y Franco Navarro. Foto: Club Alianza Lima

PUEDES VER: Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura

lr.pe

Próximo partido de Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El equipo de Néstor Gorosito recibirá este miércoles 13 de agosto a U. Católica por la ida de los octavos de final de la Sudamericana. El partido se jugará desde las 7.30 p. m.

