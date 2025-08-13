HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guión con Rosa María Palacios     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Espectáculos

Pamela López le hace fuerte exigencia a Christian Cueva tras supuestas llamadas: “Respeta tu relación y respeta la mía”

Pamela López denunció que un amigo de Cueva intentó contactarse con el cantante Paul Michael mientras este se presentaba en un evento. Además, la influencer exigió respeto por su relación con Pamela Franco.

Pamela López le pide a Cueva que respete a Pamela Franco. Fotos: difusión
Pamela López le pide a Cueva que respete a Pamela Franco. Fotos: difusión | Fotos: difusión

La guerra entre el futbolista Christian Cueva y la madre de sus hijos Pamela López no tiene cuándo acabar. El último martes 12 de agosto, la ahora influencer acusó al jugador del Emelec y a su entorno de querer contactarse con el cantante Paul Michael a través de insistentes llamadas y mensajes de WhatsApp. Además, mostró chats de Mariño, el supuesto amigo de Cueva.

Durante una reciente entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, Pamela López contó que el hecho ocurrió mientras Paul Michael ofrecía una presentación con la Orquesta Candela. Tras el show, se dio cuenta de que los mensajes y registros de llamadas provenían de un número internacional. Posteriormente, descubrieron que el remitente sería un amigo cercano de Christian Cueva, con quien aparentemente el deportista convive en Ecuador. 

PUEDES VER: Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: 'Tomaré acciones legales respectivas'

lr.pe

Pamela López está harta de Christian Cueva

Para demostrar que está diciendo la verdad, Pamela López expuso el número de donde salieron los mensajes y audios, en los que habría escuchado la voz de Christian Cueva, el pasado 8 de agosto. “Sería bueno que primero logres redactar tú mismo tu comunicado, mitómano, ya que siempre te lo han redactado”, indicó.

Asimismo, López mostró los mensajes que le mandó Mariño, el amigo cercano de Christian Cueva, donde le pide disculpas reiteradamente por algún hecho pasado. Además, expresó su malestar por querer contactarse con Paul Michael. “Explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué consigue su número y llama insistentemente a la medianoche hablando incoherencias”, dijo en su Instagram.

PUEDES VER: Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: 'No le vaya a pasar algo'

lr.pe

Pamela López le pide a Christian Cueva que respete a Pamela Franco

Finalmente, Pamela López le exigió a Christian Cueva que respete su romance con la cantante Pamela Franco y manifestó que ella conoce hasta dónde puede llegar el futbolista, quien horas atrás manifestó que tomará acciones legales contra la madre de sus hijos.

“Una vez más respeta tu relación y respeta la mía. No sé de qué ‘guitarra’ hablas y quién es ‘ella’, muchos menos quién es tu ‘tío’ y ‘por qué le dices ‘es mi otro número’. Solo recuerda que yo te conozco muy bien. Déjanos en paz”, concluyó.

Notas relacionadas
Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

Christian Cueva niega polémico contacto con novio de Pamela López y responde: "Tomaré acciones legales respectivas"

LEER MÁS
Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

Pamela López teme por seguridad de Paul Michael ante insistentes llamadas de Christian Cueva: "No le vaya a pasar algo"

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

Magaly Medina hunde a Génesis Tapia por aspirar al Congreso sin poder responder preguntas de política: "Ni Acuña"

LEER MÁS
Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

Monique Pardo gana demanda a América TV y Gisela Valcárcel: recibiría S/30.000 por accidente en programa

LEER MÁS
Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

Jorge Luna es absuelto de denuncia de discriminación presentada por el Mincul tras autodenominarse “marrón”: “Me parece un chiste”

LEER MÁS
Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

LEER MÁS
Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

Pamela López expone a Christian Cueva y lo acusa de escribirle a Paul Michael en estado de ebriedad y de madrugada

LEER MÁS
Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

Yarita Lizeth cuenta su verdad sobre el fin de su matrimonio con el europeo Patric Lundberg: “No hemos peleado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Espectáculos

Estrella Torres sorprende al revelar si será el nuevo jale de Son del Duke: "Estoy firme con mi decisión"

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota