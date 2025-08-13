La guerra entre el futbolista Christian Cueva y la madre de sus hijos Pamela López no tiene cuándo acabar. El último martes 12 de agosto, la ahora influencer acusó al jugador del Emelec y a su entorno de querer contactarse con el cantante Paul Michael a través de insistentes llamadas y mensajes de WhatsApp. Además, mostró chats de Mariño, el supuesto amigo de Cueva.

Durante una reciente entrevista con el programa ‘Amor y fuego’, Pamela López contó que el hecho ocurrió mientras Paul Michael ofrecía una presentación con la Orquesta Candela. Tras el show, se dio cuenta de que los mensajes y registros de llamadas provenían de un número internacional. Posteriormente, descubrieron que el remitente sería un amigo cercano de Christian Cueva, con quien aparentemente el deportista convive en Ecuador.

Pamela López está harta de Christian Cueva



Para demostrar que está diciendo la verdad, Pamela López expuso el número de donde salieron los mensajes y audios, en los que habría escuchado la voz de Christian Cueva, el pasado 8 de agosto. “Sería bueno que primero logres redactar tú mismo tu comunicado, mitómano, ya que siempre te lo han redactado”, indicó.

Asimismo, López mostró los mensajes que le mandó Mariño, el amigo cercano de Christian Cueva, donde le pide disculpas reiteradamente por algún hecho pasado. Además, expresó su malestar por querer contactarse con Paul Michael. “Explica por qué este tipo que vive contigo en Ecuador llama a mi pareja, a razón de qué consigue su número y llama insistentemente a la medianoche hablando incoherencias”, dijo en su Instagram.

Pamela López le pide a Christian Cueva que respete a Pamela Franco



Finalmente, Pamela López le exigió a Christian Cueva que respete su romance con la cantante Pamela Franco y manifestó que ella conoce hasta dónde puede llegar el futbolista, quien horas atrás manifestó que tomará acciones legales contra la madre de sus hijos.

“Una vez más respeta tu relación y respeta la mía. No sé de qué ‘guitarra’ hablas y quién es ‘ella’, muchos menos quién es tu ‘tío’ y ‘por qué le dices ‘es mi otro número’. Solo recuerda que yo te conozco muy bien. Déjanos en paz”, concluyó.

