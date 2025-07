Emelec se impuso a Miguel Iturralde en penales y clasificó a octavos de final de la Copa Ecuador 2025. El peruano Christian Cueva no fue titular, pero ingresó en el segundo tiempo para poder darle otro dinamismo a su equipo. No obstante, sufrió una lesión minutos después de haber entrado al terreno de juego. Pese a ello, 'Aladino' no pudo ser cambiado porque el equipo que dirige Guillermo Duró ya no tenía más cambios, por lo que el volante nacional optó por seguir jugando para no dejar a su equipo con 10.

En zona mixta, Christian Cueva habló sobre lo que fue este duro partido ante Club Deportivo Miguel Iturralde por los dieciseisavos de la Copa Ecuador y también se refirió a su lesión.

Christian Cueva se pronunció tras lesión: "Vamos a hacer los exámenes"

"Un partido difícil, como todos los partidos. Los rivales cuando juegan contra Emelec saben la importancia que tiene. Nosotros pudimos empatar y ganar el partido, pero seguro hay cosas que tenemos que corregir. Estos partidos no son fáciles de dar vuelta y hoy se dio", declaró en primera instancia.

Tras ser consultado por las molestias que sufrió durante el encuentro, el futbolista de 33 años contó que sintió un tirón y que este jueves 31 de julio se realizará los exámenes correspondientes.

"Vamos a hacer los exámenes y ver cómo estoy. Sentí un tirón, así que vamos a verlo mañana (hoy)", sentenció el peruano, que ya lleva dos goles con su equipo en lo que va de la temporada: ambos de penal y por la LigaPro.