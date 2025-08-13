Sporting Cristal ya tiene a su nuevo '9'. Es cuestión de horas para que se concrete la llegada de Felipe Vizeu a la Liga 1 proveniente del Remo de la Segunda División de Brasil. El atacante fue el elegido por Paulo Autuori para comandar el ataque de cara al Torneo Clausura 2025 y los hinchas ya se ilusionaron con su arribo al Rímac. Vizeu tiene amplia experiencia en el fútbol de su país, donde ha coincidido con Paolo Guerrero y Vinicius Jr., actual estrella del Real Madrid.

En el 2016, un joven Felipe Vizeu llegó a Flamengo con el hambre de ganarse un puesto en el equipo titular. Si bien la tarea era complicada porque se vio opacado por Guerrero, pudo aprender del 'Depredador' durante su etapa en el Mengao. Años después, sus caminos se reencontrarían, pero esta vez en la liga peruana.

¿Quién es Felipe Vizeu, el nuevo delantero de Sporting Cristal?

Felipe Vizeu, atacante brasileño de 28 años, acaba de desvincularse del Remo tras una temporada discreta en la que no logró cumplir con las expectativas. El delantero disputó 26 partidos, marcó 3 goles y brindó 2 asistencias, números que generaron críticas por su bajo rendimiento ofensivo. Su salida fue confirmada oficialmente por el club tras acuerdo mutuo entre ambas partes.

Formado en las divisiones menores del Flamengo, donde conoció a Paolo Guerrero y Vinicius Jr., Vizeu se consolidó como una promesa del fútbol brasileño tras destacar en la Copa São Paulo Júnior y formar parte de la selección Sub-20 de Brasil. Posteriormente, jugó en clubes como Udinese (Italia), Grêmio, Akhmat Grozny (Rusia), Yokohama FC (Japón), Sheriff Tiraspol (Moldavia), Atlético Goianiense y Criciúma, acumulando experiencia internacional, pero sin lograr continuidad.

Tras su breve etapa en Remo, todo indica que su próximo destino será Sporting Cristal, club con el que ya tendría un acuerdo cerrado. Vizeu es un delantero de buen juego aéreo, capacidad asociativa y experiencia en escenarios de alta competencia. En el equipo celeste buscará relanzar su carrera y convertirse en una pieza clave para el ataque en la Liga 1.

¿En qué clubes jugó Felipe Vizeu?