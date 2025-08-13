HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Fútbol Peruano

¿Quién es Felipe Vizeu, el 'aprendiz' de Paolo Guerrero que jugó con Vinicius Jr. en Flamengo y será el '9' de Sporting Cristal?

Sporting Cristal continúa reforzándose de cara al Torneo Clausura 2025 y ya concretó la llegada de su nuevo delantero: Felipe VIzeu, proveniente de la segunda división de Brasil.

Felipe Vizeu jugó en Remo de la segunda división de Brasil. Foto: composición LR/difusión
Felipe Vizeu jugó en Remo de la segunda división de Brasil. Foto: composición LR/difusión

Sporting Cristal ya tiene a su nuevo '9'. Es cuestión de horas para que se concrete la llegada de Felipe Vizeu a la Liga 1 proveniente del Remo de la Segunda División de Brasil. El atacante fue el elegido por Paulo Autuori para comandar el ataque de cara al Torneo Clausura 2025 y los hinchas ya se ilusionaron con su arribo al Rímac. Vizeu tiene amplia experiencia en el fútbol de su país, donde ha coincidido con Paolo Guerrero y Vinicius Jr., actual estrella del Real Madrid.

En el 2016, un joven Felipe Vizeu llegó a Flamengo con el hambre de ganarse un puesto en el equipo titular. Si bien la tarea era complicada porque se vio opacado por Guerrero, pudo aprender del 'Depredador' durante su etapa en el Mengao. Años después, sus caminos se reencontrarían, pero esta vez en la liga peruana.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: Con Ricardo hacíamos poco o nada

lr.pe

¿Quién es Felipe Vizeu, el nuevo delantero de Sporting Cristal?

Felipe Vizeu, atacante brasileño de 28 años, acaba de desvincularse del Remo tras una temporada discreta en la que no logró cumplir con las expectativas. El delantero disputó 26 partidos, marcó 3 goles y brindó 2 asistencias, números que generaron críticas por su bajo rendimiento ofensivo. Su salida fue confirmada oficialmente por el club tras acuerdo mutuo entre ambas partes.

Formado en las divisiones menores del Flamengo, donde conoció a Paolo Guerrero y Vinicius Jr., Vizeu se consolidó como una promesa del fútbol brasileño tras destacar en la Copa São Paulo Júnior y formar parte de la selección Sub-20 de Brasil. Posteriormente, jugó en clubes como Udinese (Italia), Grêmio, Akhmat Grozny (Rusia), Yokohama FC (Japón), Sheriff Tiraspol (Moldavia), Atlético Goianiense y Criciúma, acumulando experiencia internacional, pero sin lograr continuidad.

Tras su breve etapa en Remo, todo indica que su próximo destino será Sporting Cristal, club con el que ya tendría un acuerdo cerrado. Vizeu es un delantero de buen juego aéreo, capacidad asociativa y experiencia en escenarios de alta competencia. En el equipo celeste buscará relanzar su carrera y convertirse en una pieza clave para el ataque en la Liga 1.

PUEDES VER: Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

lr.pe

¿En qué clubes jugó Felipe Vizeu?

  • C. R. Flamengo
  • Udinese Calcio
  • Grêmio F.-B. P. A.
  • Ajmat Grozni
  • Yokohama FC
  • F. C. Sheriff Tiraspol
  • Atlético Goianiense
  • Criciúma E. C.
Notas relacionadas
Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

LEER MÁS
Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

LEER MÁS
Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima en medio de la Copa Sudamericana: "Preguntaron muchos clubes"

LEER MÁS
Binacional rompe el mercado y ficha a delantero proveniente de España para no descender de la Liga 1 2025

Binacional rompe el mercado y ficha a delantero proveniente de España para no descender de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Agustín Lozano y su firme postura tras polémica por fecha del Universitario vs Alianza Lima: "La Liga tiene un gerente"

Agustín Lozano y su firme postura tras polémica por fecha del Universitario vs Alianza Lima: "La Liga tiene un gerente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Fútbol Peruano

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Universitario vs Palmeiras: día, horarios y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota