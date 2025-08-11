HOYSuscripcion LR Focus

Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista

Paolo Guerrero protagoniza una nueva polémica en Instagram tras repostear una imagen de una influencer en bikini, acción detectada por el tiktoker Ric La Torre.

Paolo Guerrero es captado viendo fotos de modelo en bikini que no es su novia: tiktoker expone al futbolista. Foto: Composición LR/Difusión/Instagram
A pocas semanas del cumpleaños de Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero vuelve a estar en el centro de la atención mediática. El futbolista fue expuesto en redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram una sensual publicación de la modelo e influencer Angelina Lilienne, acción que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores y el público.

El hecho fue advertido por el tiktoker y creador de contenido Ric La Torre, quien evidenció que Paolo Guerrero había reposteado de forma pública una imagen en la que la joven lucía un bikini blanco mientras posaba junto al mar. La publicación original había sido realizada tres semanas antes, con la frase: "Sonido del mar en mis oídos".

Foto: captura de pantalla

PUEDES VER: Brenda Carvalho sorprende al revelar si realmente le dijeron "Alondra" a Ana Paula Consorte: 'Para los curiosos'

lr.pe

El error de Paolo Guerrero en Instagram

Según Ric La Torre, el futbolista habría cometido un descuido al repostear el contenido en la sección pública de su cuenta de Instagram, lo que permitió que miles de personas vieran la interacción. “Alguien dígale a Paolo que se le fue el dedo dándole repost a esta chica jeje”, comentó el tiktoker en una de sus publicaciones.

Minutos después del incidente, Paolo Guerrero eliminó el repost, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que se registraran capturas de pantalla que ahora circulan en redes sociales. Este hecho ocurre luego de la comentada celebración de cumpleaños de Ana Paula Consorte.

PUEDES VER: Jefferson Farfán defiende a Paolo Guerrero tras críticas por su look en fiesta de Ana Paula Consorte: 'El que no tiene se viste como quiere'

lr.pe

¿Quién es Angelina Lilienne?

Angelina Lilienne es una creadora de contenido especializada en moda, belleza y estilo de vida, con más de 804 mil seguidores en Instagram. Su perfil combina sesiones fotográficas profesionales, recomendaciones de maquillaje y experiencias de viajes por destinos internacionales como Nueva York, Miami y Ciudad del Cabo.

Su popularidad ha captado la atención de otras figuras del entretenimiento, entre ellas Sheyla Rojas y Mayra Goñi, quienes también siguen su trabajo en redes. Reconocida por su estilo glamuroso y cosmopolita, Lilienne ha construido una comunidad digital que destaca por su fidelidad y alta interacción.

Foto: Instagram

