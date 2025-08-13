HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jean Ferrari sobre el nuevo DT de la selección peruana: "Haremos el análisis cuando se termine la Eliminatoria"

El exadministrador de Universitario de Deportes se enfoca en encontrar al nuevo entrenador de la selección peruana de fútbol, pero no tomará algo de tiempo anunciarlo. Jean Ferrari pidió paciencia en el nuevo reto.

Jean Ferrari dejó algunas pistas sobre el nuevo DT de Perú. Foto: Lr/FPF
La selección peruana de fútbol seguirá enfocada en el cierre de las Eliminatorias pese a la mínima posibilidad de ir al Mundial 2026. Los hinchas de la 'Bicolor' quieren conocer al nuevo entrenador del elenco nacional, ya que Óscar Ibáñez asumió el puesto como interino y la Federación Peruana de Fútbol estaría buscando un DT con más experiencia.

Jean Ferrari aprovechó la presentación del nuevo técnico de futsal, Facundo Ruscica, para aclarar el panorama sobre el nuevo estratega de la selección peruana de fútbol para el próximo ciclo mundialista. Sin duda, lo ideal sería que el equipo se empiece a preparar lo antes posible.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo DT de la selección peruana?

El exadministrador de Universitario reveló el plan que están ejecutando. "Ahorita nos debemos enfocar en los partidos de cierre de Eliminatorias, más allá que ya se tienen programados los partidos amistosos en Rusia y estamos por cerrar uno o dos partidos más pero no podemos adelantarnos porque tenemos que hacer el análisis correspondiente cuando se termine la eliminatoria. Ahí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar", apuntó Jean Ferrari en conferencia de prensa.

Asimismo, Ferrari pidió paciencia en la búsqueda del nuevo entrenador: "Queremos implementar metodología peruana porque somos personas capaces para desarrollar mega proyectos y que funcionen. Es un reto inmenso y esperemos que todos, prensa, hinchas y gente en general que quiera a su país se pueda sumar", enfatizó en la FPF.

PUEDES VER: Mr. Peet revela que jugadores de la selección peruana frustraron fichaje de Lapadula por Alianza Lima: "Tenía acuerdo verbal y económico"

lr.pe

Ricardo Gareca no descarta volver a dirigir la selección peruana

Durante su breve estadía en territorio nacional, Ricardo Gareca se reencontró con los aficionados y dejó un esperanzador mensaje sobre regresar al banquillo de la Blanquirroja en un futuro. Los hinchas lo siguen vinculando con la selección peruana de fútbol.

"Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada. Es un país que yo quiero, es un país que me ha tratado bien en todo aspecto, no solamente a mí, sino a mi familia y colaboradores. Es un país donde hemos vivido momentos muy fuertes. Yo no descarto absolutamente nada", sostuvo en conversación con RPP.

