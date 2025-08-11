En la era de Ricardo Gareca, Christian Cueva era considerado uno de los mejores jugadores de Perú. Foto: Club Sport Emelec

En la era de Ricardo Gareca, Christian Cueva era considerado uno de los mejores jugadores de Perú. Foto: Club Sport Emelec

El jugador representativo del mejor momento que vivió la selección peruana en los últimos años sin duda fue Christian Cueva. De la mano de 'Aladino' y comandada por Ricardo Gareca, la Bicolor supo regalar a los hinchas grandes campañas en las eliminatorias y la Copa América, e incluso volvió a un Mundial luego de 36 años de ausencia: Rusia 2018.

Lamentablemente, hoy esas épicas actuaciones no son más que recuerdos de una época que parece no se repetirá en un buen tiempo, pues la actualidad del equipo es desalentadora y Cueva, si bien ha vuelto a encontrar estabilidad en Emelec, está lejos de su mejor nivel. Pese a todo, la imagen del volante como el futbolista insignia del Perú caló tanto que la federación rusa lo incluyó en un póster promocional del amistoso ante la Blanquirroja, sin importarle que el '10' no ha sido convocado a la selección en más de un año.

Christian Cueva aparece en afiche promocional del Perú vs Rusia

En su cuenta oficial de redes sociales, la selección rusa publicó un afiche con motivo de los cruces que sostendrá como local ante Perú y Chile, previstos para el mes de noviembre. En la imagen, aparecen Christian Cueva, Arturo Vidal y Maksim Glushenkov representando a sus respectivos países.

Perú, Chile y Rusia jugarán amistosos entre sí en noviembre. Foto: Team Russia/X

¿Cuál fue el último partido de Christian Cueva con la selección peruana?

La últimas vez que Cueva disputó un partido oficial con Perú fue el 30 de junio del 2024, ante Argentina, por la fecha 3 del grupo A en la Copa América de Estados Unidos. Tras dicho encuentro, el mediocampista no volvió a ser llamado ni por Jorge Fossati ni por Óscar Ibáñez.

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia?

El amistoso entre Perú y Rusia se disputará el próximo miércoles 12 de noviembre, en el Gazprom Arena de San Petersburgo, en un horario todavía por confirmar. Además de medirse al combinado local, la Bicolor hará lo propio frente a Chile, el martes 18 del mismo mes, en el estadio Fisht de Sochi.