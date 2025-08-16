El segundo gol de Richarlison llegó por el lado del campo donde se ubica Oliver Sonne. Foto: captura de ESPN

El segundo gol de Richarlison llegó por el lado del campo donde se ubica Oliver Sonne. Foto: captura de ESPN

Oliver Sonne la pasó mal en su debut por la Premier League con el Burnley. El peruano, titular en su equipo frente a Tottenham por la fecha 1, cayó 3-0 en un partido que tuvo como figura a Richarlison, cuyo segundo gol llegó con una espectacular tijera ante la cual el 'Vikingo' nada pudo hacer.

Sobre los 15 minutos del segundo tiempo, la 'Cacatúa' conectó con una pirueta el gran centro que recibió desde la derecha de Mohammed Kudus. Sonne, quien cubría el lado desde el que remató Richarlison, solo atinó a ver cómo la pelota entraba a su arco para el 2-0 parcial de los Spurs.

¿Qué pasó con Oliver Sonne en su primer partido de Premier League?

De los tres goles que recibió el Burnley en este partido, los dos últimos llegaron por el lado izquierdo, sector en el que se ubicó el 'Vikingo'. Cuando aún no se reponían del segundo tanto recibido, Brennan Johnson aprovechó la floja marca de los defensores rivales para quedar mano a mano con el portero Dúbravka y sellar la goleada.

Poco después, sobre los 74 minutos, el DT Scott Parker retiró a Sonne de la cancha e hizo ingresar al francés Loum Tchaouna. La variante no provocó mayores consecuencias y el duelo finalizó con la cómoda victoria de los Spurs.