Ricardo Gareca tuvo un paso destacado en la selección peruana. Tras lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y poner a la Bicolor a competir en el más alto nivel, el 'Tigre' es uno de los técnicos más queridos que han pasado por el banquillo nacional. No obstante, algunos elogios de los aficionados se convirtieron en críticas cuando decidió llegar a Chile en enero del 2024 tras su paso por Vélez Sarsfield.

En una entrevista para ‘Canal N’, el estratega de 67 años siente que no traicionó a los peruanos al asumir las riendas de la Roja para disputar las Eliminatorias 2026 y aseguró que varias críticas fueron injustas.

Ricardo Gareca habló sobre las críticas que recibió en Perú por llegar a Chile

"No es que yo me fui de la selección peruana y me fui directamente a Chile. Primero pasé por Vélez, tuve un lapso en el que paré y me dediqué a ver el Mundial", comenzó diciendo.

Luego, recalcó que tanto él como la selección nacional decidieron tomar rumbos diferentes, por lo que algunos cuestionamientos fueron excesivos. "Yo fui por mi lado y Perú fue por el suyo. Respecto a este tema, me parecieron que algunas críticas que realizaron fueron bastante injustas", agregó.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección chilena?

Desde que asumió el mando de la selección a comienzos del 2024, Ricardo Gareca estuvo al frente en 17 partidos, incluyendo compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, encuentros amistosos y la Copa América 2024. Durante este período, el estratega argentino obtuvo 4 empates, 4 victorias (aunque solo una en torneo oficial) y sufrió 9 derrotas.