Deportes

Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

 El exfutbolista de la selección peruana sorprendió en su programa deportivo, con el experimentado periodista Silvio Valencia, al revelar una supuesta mafia en las divisiones menores del popular club rímense.

El 'Cóndor' Mendoza sorprende con fuerte revelación sobre Sporting Cristal. Foto: Lr/El Datazo
El 'Cóndor' Mendoza sorprende con fuerte revelación sobre Sporting Cristal. Foto: Lr/El Datazo

Sporting Cristal despertó en el Torneo Clausura, tras culminar invicto en 5 fechas y en la cima de la tabla de posiciones con puntaje perfecto. Sin duda, el buen trabajo de Autori y el regreso de Yoshimar Yotún han revivido al elenco 'celeste' en el último certamen de la temporada en Liga 1. No obstante, una grave acusación hizo temblar al poderoso club del Rímac.

Andrés Mendoza, fiel a su estilo, encendió la polémica el programa 'El Datazo' por YouTube. El recodado 'Cóndor' sorprendió al 'Sensei' Valencia y a los panelistas al revelar una supuesta mafia que habría en las divisiones menores del ejemplar club del fútbol peruano.

PUEDES VER: Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

lr.pe

¿Qué dijo el 'Cóndor' Mendoza sobre las divisiones menores de Sporting Cristal?

No es un secreto que Sporting Cristal sea uno de los clubes que más apuesta por menores en la Liga 1. Joao Grimaldo, Martín Távara, Jesús Castillo, Fernando Pacheco, Percy Liza e Ian Wisdom son algunos ejemplos de los futbolistas que pasaron por por la filial del club rímense. Sin embargo, la declaración del 'Cóndor' Mendoza remeció las redes sociales y el buen trabajo que venía haciendo el cuadro 'celeste'.

"Para aprobarte en Cristal debes sacarte examen médico por los chicos fallecidos, pero tienes que estar recomendado por alguien, sino es por las puras. Además, en Cristal varios chicos quieren probarse, pero me han dicho que hay un 'cabrón' que cobra para facilitarte la prueba. Yo le he escrito y hasta ahora no me responde", comentó el exfutbolista de Brujas y la selección peruana.

PUEDES VER: Mr. Peet impacta al hablar sobre por qué Sporting Cristal habría 'borrado' a Lora: "No digo que sea malo, pero..."

lr.pe

¿Qué jugadores de Sporting Cristal fueron expulsados en el Torneo Clausura?

De los cinco partidos que lleva jugados en el Clausura, solo en el debut (ante Alianza Universidad de Huánuco) el equipo de Paul Autuori terminó los 90 minutos con 11 jugadores.

  • Fernando Pacheco (fecha 2, vs Sport Boys)
  • Alejandro Pósito (fecha 3, vs Sport Huancayo)
  • Maxloren Castro (fecha 4, vs Alianza Lima)
  • Irven Ávila (fecha 5, vs Melgar).

