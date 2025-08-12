Mr.Peet habló sobre porque Autuori no toma en cuenta a Lora en Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de pantalla Madrugol/Sporting Cristal

Mr.Peet habló sobre porque Autuori no toma en cuenta a Lora en Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de pantalla Madrugol/Sporting Cristal

El pasado viernes 18 de julio, Julio César Uribe, director general de fútbol, anunció una purga de siete jugadores que saldrían de Sporting Cristal. Esta decisión fue tomada como una medida para mejorar el rumbo del conjunto rimense. Ante esta situación, se rumoreaba la salida de Jhilmar Lora. El jugador, actualmente, no tendrá minutos con el cuadro celeste, debido a que su entrenador, Paulo Autuori, no lo tendría en cuenta para lo que resta de la temporada.

Ante esto, el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, durante la transmisión de su programa 'Madrugol', dio impactantes comentarios desde su perspectiva sobre por qué el entrenador brasileño no tendría en cuenta al defensor.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Jhilmar Lora?

Durante su programa, Mr. Peet habló sobre esta situación y señaló que Autuori preferiría a otros jugadores por encima del futbolista peruano.

"Autuori lo tiene a Leandro Sosa en buen nivel y ha promovido a Duham Ballumbrosio. Te voy a decir que Paulo Autuori no le va a tapar el camino a Ballumbrosio. No soy hincha de Sporting Cristal, pero más proyección tiene Duham que Lora. Autuori está viendo proyección y sabe que, con el biotipo que tiene, es rentable para Cristal, pero también importante y con proyección de selección. Eso es algo que Lora no tiene porque no es producto para afuera ni de selección. No digo que sea malo, pero las cosas son así", explicó en 'Madrugol'.

PUEDES VER: Filtran video de Juan Reynoso yendo a buscar al árbitro tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal pese a que no dirigió

¿Cómo le ha ido a Lora en Sporting Cristal?

En lo que va del Torneo Clausura, el jugador de 24 años no ha disputado ningún partido. Sin embargo, durante el Apertura jugó 13 encuentros, mientras que en la Copa Libertadores disputó cinco, acumulando un total de 1216 minutos entre ambas competiciones.

¿Cuál es el valor de Jhilmar Lora?

Según el portal especializado Transfermarkt, Jhilmar Lora tiene un valor de 800 mil euros. El canterano aún no tiene un futuro asegurado en el conjunto rimense.