Deportes

Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

Mr. Peet reveló que la salida de Gianfranco Chávez de Sporting Cristal fue más fácil de lo esperado, ya que es hincha de Alianza Lima y sueña con jugar en el club.

Mr Peet sorprende al mencionar que Chávez siempre fue hincha de Alianza Lima. Foto: Lr/Madrugol
Mr Peet sorprende al mencionar que Chávez siempre fue hincha de Alianza Lima. Foto: Lr/Madrugol

Mr. Peet impactó en las redes sociales al revelar que la salida de Gianfranco Chávez no fue tan dolorosa para el jugador, ya que es hincha de Alianza Lima y sueña con jugar en el club de La Victoria. Julio César Uribe y la directiva de Sporting Cristal no tenían en su planes al joven defensa central de 27 años. De este modo, el conjunto aliancista arropó al zaguero nacional y le dio la bienvenida en el Torneo Clausura 2025.

Gorosito considera que Gianfranco Chávez puede reforzar la defensa en la plantilla blanquiazul. En Sporting Cristal solía arrancar en el once titular y presentaba un buen juego aéreo. El experimentado comunicador aseguró que el círculo social de Chávez sabe que es aliancista.

DT de U. Católica destacó a 4 jugadores de Alianza Lima previo a partido por Sudamericana: "No solo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos"

lr.pe

¿Qué dijo Mr Peet sobre la salida de Gianfranco Chávez?

"Gianfranco Chávez… es opinión, no tengo dudas que será titular ante U Católica de Ecuador. Se le vio bien, contento, feliz… el día de firmar contrato con Alianza Lima fue con toda su familia. Yo lo había dicho… no lo dije cuando pertenecía con Cristal, pero cuando firmó dije, los que conocen el entorno de Chávez, saben que Chávez es hincha de Alianza. Así que no tengan dudas de que el chico se va a romper todo. Se va a entregar absolutamente", reveló Mr Peet en 'Madrugol'.

Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima contra Universidad Católica de Ecuador?

La transmisión por TV del Alianza Lima y la Universidad Católica estarán a cargo de los señales de ESPN y DSports, dependiendo del país en el que te ubiques.

  • Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador: DSports
  • Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Paramount Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports, Vix y Tubi
  • España: LaLiga+

Alineaciones de Alianza Lima y U. Católica por Copa Sudamericana 2025

Este sería el once titular de los íntimos para recibir a Universidad Católica. Sergio Peña y Fernando irán al medio campo, mientras que Paolo Guerrero liderará el ataque.

  • Guillermo Viscarra, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Guillermo Enrique, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero.

El técnico Diego Martínez apostaría por el siguiente equipo.

  • Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue, Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, José Fajardo y Byron Palacios.
