Mercado de fichajes Liga 1, Perú EN VIVO: últimas incorporaciones de los clubes de cara al Torneo Clausura 2025

Jhamir D'Arrigo, Gianfranco Chávez y Cristian Benavente son algunos de los últimos fichajes en este Torneo Clausura. Foto: composición de LR/FBC Melgar/Alianza Lima/Sporting Cristal

Jhamir D'Arrigo, Gianfranco Chávez y Cristian Benavente son algunos de los últimos fichajes en este Torneo Clausura. Foto: composición de LR/FBC Melgar/Alianza Lima/Sporting Cristal

Jugadas ya cinco fechas del Torneo Clausura, la mayoría de equipos de la Liga 1 han cerrado sus planteles, pero otros aún siguen negociando la llegada de más refuerzos. La primera parte de este mercado de fichajes estuvo marcada por los movimientos de Alianza Lima y Universitario, mientras que el tramo final lo vienen protagonizando Sporting Cristal y FBC Melgar.

Los compadres ya hicieron todas las contrataciones que tenían previstas pensando en el campeonato local y las competencias internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana). Celestes y rojinegros, en cambio, aún tienen previsto incorporar al menos a un jugador más en estos últimos días antes de que cierre el libro de pases.

PUEDES VER: Filtran video de Juan Reynoso yendo a buscar al árbitro tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal pese a que no dirigió

¿Qué fichajes hicieron los clubes de la Liga 1 para el Torneo Clausura?

Estos son todos los jugadores que ya fueron presentados por sus nuevos clubes en este Torneo Clausura 2025. La lista incluye tanto a las contratados como a los cedidos a préstamo, pero no a los promovidos desde las canteras.

Alianza Lima: Gaspar Gentile, Josué Estrada, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui, Gianfranco Chávez

Universitario: Jesús Castillo, Anderson Santamaría

Sporting Cristal: Miguel Araujo, Luis Abram, Cristian Benavente

FBC Melgar: Jhonny Vidales, Nicolás Quagliata, Jhamir D'Arrigo

Cienciano: Cristian Souza, Nicolás Amasifuén, Yimy Gamero, Alejandro Hohberg, Gonzalo Aguirre, Ray Sandoval

Sport Boys: Leonel Solís, Fabrizio Roca, Emilio Saba, Fidel Martínez, Jostin Alarcón

Alianza Atlético: Abraham Aguinaga

Atlético Grau: Yamir Ruidíaz

Cusco FC: Anthony Aoki

Alianza Universidad: Paolo Fuentes, Jeremy Canela, Diego Saffadi, Jack Durán, Jesús Barco, Carlos Ascues, Diego Martínez, Alexi Gómez

Los Chankas: Kelvin Sánchez, Willy Díaz, Braian Rivero, David Dioses, Ronald Vega, Félix Espinoza

Sport Huancayo:

UTC: Joshua Cantt, Juan Cruz

Comerciantes Unidos: Yordi Vílchez, Gonzalo Sánchez, Piero Vivanco, Flavio Alcedo, Fernando Leguía, Pablo Cárdenas, Julián Marchioni, Nicolás Figueroa, Alexis Huamán

Deportivo Binacional: Franco Medina, Francisco Duclós, Piero Ibáñez, Lucas Rodríguez, Facundo Silva, Carlos Pérez, Stefano Olaya, Juan Quiñones, Leonardo Mifflin, Nilson Loyola

Ayacucho FC: -

Deportivo Garcilaso: José Sinisterra, Francisco Arancibia, José Gallardo, Jefferson Portales

ADT: Carlos Cabello, Gustavo Dulanto, Nazareno Bazán

Juan Pablo II: Jhon Vega, Flavio Fernández, Cristian Ramírez, Mauricio Affonso.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga 1?

La fecha límite para que los clubes de la Liga 1 registren sus contrataciones es hasta este lunes 18 de agosto. Pasado ese día, no se podrán inscribir más jugadores hasta la apertura de la siguiente ventana de fichajes, que será recién a fin de año.