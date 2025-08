Sporting Cristal empató 0-0 contra Alianza Lima, en 'Matute', por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Autori se llevaron una valiosa igualdad que los mantiene con expectativa en la tabla de posiciones. En cambio, los aliancistas siguen contra las cuerdas luego de un partido deslucido en condición de local. Además, los 'celestes' han mejorado notoriamente en contraste con el Apertura.

Por este motivo, el capitán Yoshimar Yotún habló de su regreso, tras la complicada lesión que padeció y las buenas sensaciones que dejaron en La Victoria. 'Yoshi' le mandó un esperanzador mensaje a los hinchas de Sporting Cristal y contó detalles de su recuperación.

¿Qué dijo Yotún luego de empatar contra Alianza Lima por Torneo Clausura?

El volante de Sporting Cristal se mostró satisfecho con el empate, aunque admitió que el plan inicial era ganar en 'Matute'. "La verdad vinimos a ganar, pero un empate en este estadio con un equipo tan complicado como Alianza creo que ca a sumar si es que el domingo conseguimos un buen resultado. Nosotros hicimos un gran partido", enfatizó el experimentado centrocampista.

Asimismo, destacó su recuperación física en un partido tan exigente. "Fue un duelo duro con dos equipos grandes tratando de ganar. Alianza en su cancha quizás tiene más presión, pero fue parejo y trabado. Lo importante, en este tipo de partidos, es terminar con un buen resultado y sin dolores", sentenció Yoshimar Yotún en zona mixta.

Yotún revela que bacteria que tuvo durante su recuperación era mortal

En el adelanto de la entrevista con 'Fútbol en América', Yoshimar Yotún profundizó sobre la bacteria que atacó su cuerpo mientras se recupera. Con profunda tristeza, señaló que este microbio provocó el retroceso de 7 meses de trabajo para volver a hacer lo que más ama.

"Era letal. Entonces, hasta el momento estaba todo controlado, pero todo lo que había ganado era otra vez así: la pierna estirada, masa muscular se fue. Se fue todo lo que había ganado en 7 meses al tacho", sostuvo.

Araujo feliz por llegar a Cristal previo a partido ante Alianza Lima

"Al 100% la verdad. Me siento muy bien, me siento como en casa. Los compañeros me recibieron bien. Poco a poco, día a día, estamos absorbiendo lo que Paulo (Autuori) nos dice para ponerlo en práctica", declaró para las cámaras de L1 Max.