‘El valor de la verdad’ de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa
'El valor de la verdad' de Suheyn Cipriani EN VIVO: sigue el minuto a minuto del programa     
Fútbol Peruano

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Melgar perdió por la mínima ante Sporting Cristal en el Gallardo y solo suma un triunfo en cinco partidos. Juan Reynoso, nuevo DT del equipo, se refirió a este encuentro.

Juan Reynoso se vinculó con Melgar hasta diciembre del 2026. Foto: composición LR/captura de Fútbol en América/Liga1 Te Apuesto
Juan Reynoso se vinculó con Melgar hasta diciembre del 2026. Foto: composición LR/captura de Fútbol en América/Liga1 Te Apuesto

Melgar continúa atravesando una mala racha en la Liga 1. Este domingo 10 de agosto, el conjunto rojinegro fue derrotado 1-0 por Sporting Cristal en el Torneo Clausura, acumulando así su cuarto encuentro seguido sin conocer la victoria. El Dominó solo logró ganar en la jornada inaugural, y desde entonces ha cosechado dos empates y dos caídas. Juan Reynoso, nuevo técnico del rojinegro, asistió al Gallardo y vio el partido desde una de las tribunas. Como se sabe, pese a ser oficializado hace unos días, recién dirigirá su primer partido la próxima jornada.

En su llegada al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, previo a su viaje a Arequipa, el exentrenador de la selección peruana fue abordado por 'Fútbol en América' y se refirió a lo que fue la caída de su nuevo equipo.

lr.pe

Juan Reynoso opinó de la derrota de Melgar ante Sporting Cristal

"Estoy bien. Vimos un esfuerzo grande de los chicos, creo que hemos dado un paso adelante", comenzó diciendo. Luego, señaló que la situación seguro irá cambiando cuando tome las riendas del equipo. "Pero bueno, una vez que empecemos a trabajar seguro las cosas cambiarán", agregó rápidamente.

Reynoso no fue ajeno a la presentación que tendrá este lunes 11 de agosto en Arequipa y los convocó para que puedan asistir. "Mañana hablamos y los invitamos para que vayan a la presentación", sentenció.

lr.pe

¿Cuándo debutará Juan Reynoso con Melgar?

El primer partido del 'Cabezón' al frente del Dominó será este domingo 17 de agosto cuando reciba a Ayacucho FC en el Estadio Monumental de la UNSA. El encuentro está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana).

Sporting Cristal venció a Melgar en el Alberto Gallardo y otra vez es líder del Torneo Clausura

Sporting Cristal venció a Melgar en el Alberto Gallardo y otra vez es líder del Torneo Clausura

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

Dueño de Melgar protagoniza tensa discusión con hinchas en el Gallardo tras caer ante Sporting Cristal: "Te estoy dando la cara acá"

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

César Inga justificó blooper en el Universitario vs Sport Boys con peculiar comentario: "No se distinguía la camiseta"

César Inga justificó blooper en el Universitario vs Sport Boys con peculiar comentario: "No se distinguía la camiseta"

