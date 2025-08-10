Juan Reynoso se vinculó con Melgar hasta diciembre del 2026. Foto: composición LR/captura de Fútbol en América/Liga1 Te Apuesto

Melgar continúa atravesando una mala racha en la Liga 1. Este domingo 10 de agosto, el conjunto rojinegro fue derrotado 1-0 por Sporting Cristal en el Torneo Clausura, acumulando así su cuarto encuentro seguido sin conocer la victoria. El Dominó solo logró ganar en la jornada inaugural, y desde entonces ha cosechado dos empates y dos caídas. Juan Reynoso, nuevo técnico del rojinegro, asistió al Gallardo y vio el partido desde una de las tribunas. Como se sabe, pese a ser oficializado hace unos días, recién dirigirá su primer partido la próxima jornada.

En su llegada al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, previo a su viaje a Arequipa, el exentrenador de la selección peruana fue abordado por 'Fútbol en América' y se refirió a lo que fue la caída de su nuevo equipo.

Juan Reynoso opinó de la derrota de Melgar ante Sporting Cristal

"Estoy bien. Vimos un esfuerzo grande de los chicos, creo que hemos dado un paso adelante", comenzó diciendo. Luego, señaló que la situación seguro irá cambiando cuando tome las riendas del equipo. "Pero bueno, una vez que empecemos a trabajar seguro las cosas cambiarán", agregó rápidamente.

Reynoso no fue ajeno a la presentación que tendrá este lunes 11 de agosto en Arequipa y los convocó para que puedan asistir. "Mañana hablamos y los invitamos para que vayan a la presentación", sentenció.

¿Cuándo debutará Juan Reynoso con Melgar?

El primer partido del 'Cabezón' al frente del Dominó será este domingo 17 de agosto cuando reciba a Ayacucho FC en el Estadio Monumental de la UNSA. El encuentro está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana).