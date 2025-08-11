El final de la temporada 2024 para Alianza Lima derivó en varios cambios para este año. El conjunto íntimo no ganó el Torneo Apertura y tampoco el Clausura, y no pudo disputar la final ante Universitario, que se coronó bicampeón en su centenario. Bruno Marioni, en ese entonces gerente deportivo del club, fue uno de los primeros en ser destituido de su cargo. A pesar del tiempo y las diversas entrevistas que ha brindado, hasta el día de hoy el argentino nunca había hablado sobre lo que fue su paso por La Victoria.

En una entrevista para el programa 'El Reportero' de México, donde trabaja desde abril del 2025 siendo presidente del club Alteños de Tepatitlán de la segunda división, el exfutbolista analizó su gestión, bastante criticada, en Alianza Lima.

¿Qué dijo Bruno Marioni sobre su paso por Alianza Lima?

El directivo aseguró que en ese año la gente andaba "caliente" por la final perdida ante Universitario en el 2023. Asimismo, recordó cómo se dio la definición del Clausura, cuando perdieron ante Cusco FC en Matute y dejaron atrás la posibilidad de pelear el título nacional.

"Desde el lado directivo estuve en Alianza Lima, un equipo muy grande e importante. Nos tocó Copa Libertadores, un recambio generacional fuerte, porque 16 jugadores salieron y varios llegaron. La gente estaba muy caliente por haber perdido una final, entonces me tocó agarrar una gente que esta dura, bravísima. Fue un año difícil porque se juegan dos torneos. El primer campeonato quedamos cuartos y en el segundo quedamos en el segundo puesto por diferencia de 1 punto. Teníamos que ganar el último partido de local y éramos campeones del segundo torneo, lo cual nos daba derecho a jugar una final contra el clásico rival con el que se había perdido el año pasado", declaró.

Marioni aseguró que Alianza Lima hizo una buena Libertadores a pesar de no avanzar a los octavos de final y calificó el año deportivo como "malo", pues, en teoría, se perdió nuevamente contra Universitario, el clásico rival. "Se hizo una Copa Libertadores digna, no clasificamos por un punto a la segunda fase. El último partido lo perdemos de local y, bueno, terminó siendo un año deportivamente malo, a pesar de ser segundos. Fue un año malo porque perdimos nuevamente contra la 'U'. Ese equipo fue bicampeón. Siempre se buscan responsables: salió el director deportivo, también el entrenador y ahora están en otra etapa", agregó.

Como se recuerda, Bruno Marioni llegó a Alianza Lima en noviembre del 2023 y se vinculó con el conjunto blanquiazules hasta finales del 2025; sin embargo, tras perder el Clausura se decidió su salida.