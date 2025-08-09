Alianza Lima vendió a Jhamir D'Arrigo. Este sábado 9 de agosto, el equipo blanquiazul anunció la salida del futbolista a Melgar para el Torneo Clausura 2025. De esta manera, el conjunto arequipeño cierra el primer refuerzo para Juan Reynoso de cara a recuperar terreno en esta segunda mitad de la temporada. Un tema que ha sorprendido a los hinchas íntimos es el monto por el que Alianza vendió a D'Arrigo en comparación a lo que pagó por adquirirlo.

Como se recuerda, en el 2024, la institución de La Victoria compró al extremo por cerca de 500.000 euros. De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, la cifra osciló los 489.000 euros. Sin embargo, la cantidad de su venta representa la tercera parte.

La gran diferencia por la que Alianza compró y vendió a D'Arrigo

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima vendió a Jhamir D'Arrigo por 150.000 dólares. Un monto sumamente inferior por el que Alianza lo compró en su momento. Además, el comunicador señaló que el jugador de 25 años estará disponible desde la sexta fecha.

"El contrato es hasta 2028. Melgar pagó 150 mil dólares por la transferencia en su totalidad del jugador, casi la tercera parte de lo que le costó a la gestión anterior de Alianza Lima su llegada. Estará disponible para el duelo de la fecha 6 ante Ayacucho", escribió en su cuenta de X.

Monto que pagó Melgar por D'Arrigo. Foto: captura de X/Kevin Pacheco.

¿Cuál es el actual valor de Jhamir D'Arrigo?

De acuerdo con el reconocido sitio internacional Transfermarkt, en la actualidad Jhamir D'Arrigo tiene un valor de mercado de 500 mil euros. En su etapa más destacada, en 2024, el extremo llegó a estar tasado en 650.000 dólares.