Deportes

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

"Nadie va a dudar de la calidad" fueron las palabras de Mr.Peet para el jugador que marco la diferencia en triunfo de Alianza frente a Ayacucho por 1-0.

Mr. Peet elogio rendimiento de jugador importante en triunfo de Alianza frente a Ayacucho. Foto: composición LR/captura de pantalla Madrugol/Alianza Lima
Mr. Peet elogio rendimiento de jugador importante en triunfo de Alianza frente a Ayacucho. Foto: composición LR/captura de pantalla Madrugol/Alianza Lima

Alianza Lima volvió al triunfo en el Torneo Clausura 2025 y sumó 8 puntos en 5 fechas. Los íntimos derrotaron 1-0 a Ayacucho FC como visitantes gracias a un gol de penal en el segundo tiempo. Con este resultado, el equipo de Néstor Gorosito se ubicó provisionalmente en el quinto lugar y ahora se enfocará en su duelo ante U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras esta victoria, el periodista Peter Arévalo habló en su programa ‘Madrugol’ sobre el equipo de sus amores y se rindió ante Pablo Ceppelini, quien tuvo un destacado rendimiento durante el encuentro, además de pedirle el balón a Hernán Barcos para ser el único autor del tanto que selló el 1-0 final.

PUEDES VER: La postura del VAR por mano de Carlos Zambrano que no cobraron penal ante Ayacucho FC: "Acción justificada"

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Pablo Ceppelini, autor del único gol de Alianza frente a Ayacucho?

"Yo voy a criticar siempre al jugador que sé que puede dar mucho más. Nadie va a dudar de la calidad de Ceppelini, pero… si tú quieres, Pablo, esa camiseta no te la quita nadie", señaló en un primer momento.

"Se la pidió a Barcos, en un momento caliente, porque hay que pedirla cuando Alianza necesita ganar. ¿Se acuerdan lo que le pasó a De Santis? Cuando le dieron un penal en un partido con Boys y todos querían que la metiera, y De Santis lo falló. Lo pensamos nosotros cuando vimos el diálogo entre Ceppelini y Barcos (...) pero Ceppelini lo hizo con categoría", agregó.

"Apareció para marcar la diferencia, como tiene que hacerlo siempre. La pidió, ejecutó y anotó. Que esto sea un indicio de lo que podemos ver de Ceppelini en octavos de final de Sudamericana. Queremos a Ceppelini de Boca, al de las primeras fechas. Si no te la dan, pídela, porque jerarquía, calidad y recorrido tienes, lo suficiente como para pedir el balón. Ese es el Ceppelini que queremos ver el miércoles", finalizó.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Después de enfrentar a Ayacucho FC, Alianza Lima centrará ahora su atención en el choque ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida se disputará el miércoles 13 de agosto a las 7.30 p.m. en el estadio de Matute.

PUEDES VER: Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

ClubPJDGPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso448
5. Alianza Lima558
6. Sport Huancayo417
7. Cienciano515
8. Melgar3-14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho FC5-34
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético303
15. Alianza Universidad4-33
16. ADT3-33
17. ChanKas CYC3-53
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21
