¿Cuando y a qué hora juegan Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto? El cotejo se disputará este domingo 3 de noviembre desde las 3.0 0 p. m. (hora peruana) en Matute y será transmitido por la señal de L1 MAX. La República Deportes te llevará de manera online este y todos los partidos de hoy con el video de los goles y el minuto a minuto.

Alianza Lima vs Cusco FC: previa del partido

Se define el Torneo Clausura. Alianza Lima recibirá a Cusco FC por la última jornada de este segundo certamen corto y aparte de ganar tiene que esperar que Universitario no derrote a Los Chankas en Andahuaylas. Los blanquiazules tienen la misma cantidad de puntos que los cremas (36), pero poseen una menor diferencia de goles. Por ahora, el equipo de Fabián Bustos registra 6 tantos más que los victorianos y tiene grandes posibilidades de salir bicampeón nacional en Apurímac.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cusco FC?

En Perú, el Alianza Lima vs Cusco FC se disputará este domingo 3 de noviembre a partir de las 3.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC?

La transmisión del Alianza Lima vs Cusco FC estará a cargo de L1 MAX. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima solo ha perdido 2 veces en el Torneo Clausura. Foto: Club Alianza Lima

Árbitro del Alianza Lima vs Cusco FC

Según dio a conocer la Comisión Nacional de Árbitros, el árbitro principal designado para el Alianza Lima vs Cusco FC es Fernando Legario. En el VAR, estará Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Cusco FC: alineaciones posibles

Alianza Lima: Ángelo Campos, Juan Pablo Freytes, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Kevin Quevedo, D' Arrigo, Pablo Sabbag y Paolo Guerrero.

Ángelo Campos, Juan Pablo Freytes, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Sebastián Rodríguez, Adrián Arregui, Kevin Quevedo, D' Arrigo, Pablo Sabbag y Paolo Guerrero. Cusco FC: Vidal, Ramírez, Bilbao, Pérez, Zevallos; Aucca, Valenzuela; Silva, Colman, Colito y Ramos.

Alianza Lima vs Cusco FC: historial reciente

En los últimos 5 encuentros, Aliana Lima registra 2 triunfos y Cusco FC solo una victoria. Ambos equipos han empetado 2 veces.

Cusco FC 3-0 Alianza Lima, Torneo Apertura 2024

3-0 Alianza Lima, Torneo Apertura 2024 Cusco FC 1-1 Alianza Lima, Torneo Clausura 2023

Alianza Lima 2-0 Cusco FC, Torneo Apertura 2023

2-0 Cusco FC, Torneo Apertura 2023 Cusco FC 0-2 Alianza Lima , Torneo Clausura 2021

, Torneo Clausura 2021 Alianza Lima 2-2 Cusco FC, Torneo Apertura 2021.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Cusco FC por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro Video.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cusco FC ONLINE?

Para que no te pierdas el Alianza Lima vs Cusco FC por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Cusco FC vía L1 Max?

Para ver el Alianza Lima vs Cusco FC por la señal de L1 Max, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.