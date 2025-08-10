HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Hernán Barcos, Paolo Guerrero y figuras de Alianza Lima se despiden de Jhamir D' Arrigo: "Te voy a extrañar Jhamir Yamal"

Jhamir D'Arrigo deja Alianza Lima rumbo a Melgar, marcando el fin de una etapa que no cumplió expectativas. Sus compañeros despiden al jugador con emotivos mensajes en redes sociales y lo compararn con figura del Barcelona.

Referente de Alianza Lima sorprendió al decirle 'Yamal' al extremo de Melgar. Foto: Lr/ESPN
Referente de Alianza Lima sorprendió al decirle 'Yamal' al extremo de Melgar. Foto: Lr/ESPN

El fichaje de Jhamir D' Arrigo en Alianza Lima, en la temporada 2023, generó bastante expectativa en la hinchada y en la delantera del equipo de La Victoria. Sin embargo, nunca terminó de explotar por las bandas y solamente se quedó en 'promesa'. La salida del extremo aliancista fue sin pena ni gloria, ya que todos esperaron más de este jugador y no dio la talla en un club grande de la Liga 1.

Sin embargo, sus compañeros del primer equipo lo apreciaban bastante y le mandaron emotivos mensajes de despedidas mediante las redes sociales luego de confirmar su salida al poderoso Melgar de Arequipa para relanzar su carrera profesional. Algunos aliancistas se sorprendieron al enterarse que era comparado con Lamine Yamal.

PUEDES VER: La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Qué dijeron Hernán Barcos, Paolo Guerrero y otras figuras de Alianza Lima sobre Jhamir D' Arrigo?

El extremo caló fuerte en la plantilla, aunque en el terreno de juego pasó desapercibido. El cariño de los jugadores fue notorio e incluso el volante Pablo Ceppelini le puso un curioso apodo. "Te voy a extrañar Jhamir Yamal", comentó en Instagram el '10' de Alianza Lima en referencia a la figura del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Asimismo, Paolo Guerrero posteó: "Mi hermano, te voy a extrañar mucho" y  Hernán Barcos agregó: "Grande hermanito. Te queremos. Lo mejor en tus próximos desafíos", apuntó el experimentado goleador en su cuenta oficial. Además, varios referentes dejaron su mensaje, como Jesús Castillo con un "Te quiero, hermano, Dios bendiga tu camino", Jean Pierre Archimbaud se despidió con un emotivo: "Lo que se te va a extrañar hermano! Te quiero mucho" y Ángelo Campos terminó con "Mi soli".

PUEDES VER: Las 3 claves que Jorge Fossati debe aprovechar para que Universitario derrote a Palmeiras en Copa Libertadores

lr.pe

La gran diferencia por la que Alianza compró y vendió a D'Arrigo

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima vendió a Jhamir D'Arrigo por 150.000 dólares. Un monto sumamente inferior por el que Alianza lo compró en su momento. Además, el comunicador señaló que el jugador de 25 años estará disponible desde la sexta fecha.

"El contrato es hasta 2028. Melgar pagó 150 mil dólares por la transferencia en su totalidad del jugador, casi la tercera parte de lo que le costó a la gestión anterior de Alianza Lima su llegada. Estará disponible para el duelo de la fecha 6 ante Ayacucho", escribió en su cuenta de X.

Notas relacionadas
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: fecha y hora del partido por octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: fecha y hora del partido por octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS
Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

Mr. Peet se rindió ante futbolista determinante tras triunfo de Alianza Lima en Ayacucho: “Apareció para marcar la diferencia”

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va la clasificación en la fecha 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 10 de agosto 2025: ganadores, órdenes de llegada y transmisión de INH

LEER MÁS
Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

Sporting Cristal sigue imparable en el Torneo Clausura: venció 1-0 a Melgar y se ubica en lo más alto del certamen

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota