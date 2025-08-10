El fichaje de Jhamir D' Arrigo en Alianza Lima, en la temporada 2023, generó bastante expectativa en la hinchada y en la delantera del equipo de La Victoria. Sin embargo, nunca terminó de explotar por las bandas y solamente se quedó en 'promesa'. La salida del extremo aliancista fue sin pena ni gloria, ya que todos esperaron más de este jugador y no dio la talla en un club grande de la Liga 1.

Sin embargo, sus compañeros del primer equipo lo apreciaban bastante y le mandaron emotivos mensajes de despedidas mediante las redes sociales luego de confirmar su salida al poderoso Melgar de Arequipa para relanzar su carrera profesional. Algunos aliancistas se sorprendieron al enterarse que era comparado con Lamine Yamal.

¿Qué dijeron Hernán Barcos, Paolo Guerrero y otras figuras de Alianza Lima sobre Jhamir D' Arrigo?

El extremo caló fuerte en la plantilla, aunque en el terreno de juego pasó desapercibido. El cariño de los jugadores fue notorio e incluso el volante Pablo Ceppelini le puso un curioso apodo. "Te voy a extrañar Jhamir Yamal", comentó en Instagram el '10' de Alianza Lima en referencia a la figura del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Asimismo, Paolo Guerrero posteó: "Mi hermano, te voy a extrañar mucho" y Hernán Barcos agregó: "Grande hermanito. Te queremos. Lo mejor en tus próximos desafíos", apuntó el experimentado goleador en su cuenta oficial. Además, varios referentes dejaron su mensaje, como Jesús Castillo con un "Te quiero, hermano, Dios bendiga tu camino", Jean Pierre Archimbaud se despidió con un emotivo: "Lo que se te va a extrañar hermano! Te quiero mucho" y Ángelo Campos terminó con "Mi soli".

La gran diferencia por la que Alianza compró y vendió a D'Arrigo

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima vendió a Jhamir D'Arrigo por 150.000 dólares. Un monto sumamente inferior por el que Alianza lo compró en su momento. Además, el comunicador señaló que el jugador de 25 años estará disponible desde la sexta fecha.

"El contrato es hasta 2028. Melgar pagó 150 mil dólares por la transferencia en su totalidad del jugador, casi la tercera parte de lo que le costó a la gestión anterior de Alianza Lima su llegada. Estará disponible para el duelo de la fecha 6 ante Ayacucho", escribió en su cuenta de X.