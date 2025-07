Phillip Cocu le contó a Manco sobre el gigante club interesado en Farfán por su gran momento en PSV: "Estaba en la órbita"

En el programa 'Juego Cruzado' de YouTube, se habló sobre la posible llegada de Jefferson Farfán a uno de los clubes más grandes y emblemáticos de Europa cuando jugaba en el PSV.

Este programa, conducido por Raimond Manco, Eddie Fleischman y Michael Succar, comentó que el '10 de la calle' estuvo en la órbita de llegar a España. Manco dijo que Phillip Cocu, que en ese entonces era entrenador de menores en el equipo de Holanda, le había contado esto.

Jefferson Farfán cerca de jugar en un club grande de Europa

El exjugador Reidmond Manco dijo: "Jefferson, en su segunda o tercera temporada en el PSV, estuvo en el radar del Barcelona de España, y esto no me lo contó Raúl González, me lo contó Phillip Cocu, que era entrenador de reservas del PSV".

"Una vez, saliendo de un partido, regresamos y ahí me contó que él estuvo en la órbita del Barcelona, pero al final no se dio', agregó el popular 'Rei'. Además, no solo fue el Barcelona; también estaban interesados el Bayern Múnich de Alemania y la Juventus de Italia.

La carrera de Jefferson Farfán

El extremo empezó en Alianza Lima en 2001; luego, se fue muy joven al PSV Eindhoven de Holanda en 2003 para, más tarde, irse al Schalke 04 de Alemania, donde el popular 'Foquita' ganó la Copa Alemania 2011 y jugó la Champions League.

Después, pasó por Rusia, donde ganó la liga y la Copa rusa; también tuvo un breve paso por Al-Jazira de Emiratos Árabes. Finalmente, regresó al Perú para jugar en el club que sigue, Alianza Lima. Con la selección peruana, logró clasificar al Mundial de Rusia 2022. Finalmente, se retiró del fútbol profesional en 2023.