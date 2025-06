En los últimos meses, Reimond Manco protagonizó varios episodios polémicos con Jefferson Farfán y Christian Cueva. Desde que incursionó como comentarista deportivo, el popular 'Rei' se refirió al presente del nuevo volante de Emelec de Ecuador y causó controversia con algunas declaraciones sobre su ausencia de la selección peruana.

Por su parte, con el popular 'Jeffry' tuvo algunos cruces debido a los ácidos comentarios que realizó el exfutbolista de Alianza Lima en su podcast Enfocados.

Reimond Manca negó haber hablado mal de Cueva

Antes de los partidos que disputó la selección peruana ante Colombia y Ecuador, Reimond Manco sostuvo que todavía no era el momento para llamar a Christian Cueva, lo que generó una fuerte respuesta del popular 'Aladino'.

"Él lo entendió mal o le pasaron el reel equivocado, no sé y salió a responder de una manera no buena. No buena porque ya estamos grandes para entender las cosas, cómo se dicen y de qué manera", manifestó en el programa 'Esta Noche'.

"Dijo algo que él había jugado en el Mundial de mayores y yo me había quedado en la Sub-17, algo así. Imagínate, así ningún periodista podría opinar. Yo creo que fue un malentendido y yo nunca me he referido mal a él, incluso cuando había problemas, trataba de explicar qué es lo que se siente y sé qué es equivocarse. Sé lo que es ser señalado", aclaró y negó haber hablado mal de Cueva.

Manco descarta tener algún 'roche' con Farfán

Al ser consultado sobre su relación con Jefferson Farfán y las palabras de este en su podcast, Manco afirmó que no existe algún desencuentro. No obstante, reconoció que algunos comentarios sí lo molestaron.

"No tengo ningún desencuentro con él. Hemos compartido representante y no tenemos ningún desencuentro. A Guizasola lo considero un gran amigo mío. Es un amigo que aprecio mucho. No hay roche con ninguno. Sí, me molestó la manera en que se expresaban de mí en ese programa. Me molestaba las comparaciones con otro jugador y la burla que venía después. Eso es un poco denigrante. Lo dejaba pasar, pero cuando se toca fibras familiares, hay que sacar pecho", concluyó.