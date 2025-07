Alianza Lima vs Binacional EN VIVO: ¿a qué hora juega y dónde ver el partido por el Torneo Apertura 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Binacional EN VIVO Y EN DIRECTO por la Liga 1 2025? El partido, válido por la fecha 18 del Torneo Apertura, se disputará este sábado 5 de julio desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en Matute y será transmitido por la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa y las principales incidencias en la web de La República Deportes.

Alianza Lima llega a este encuentro tras superar 1-0 a Melgar en Arequipa. Los íntimos se ubican en la segunda casilla con 33 puntos y necesitan ganar, y que Universitario (único líder con 35 unidades) pierda para llegar con vida a la última jornada. Por otro lado, Deportivo Binacional, vienen de ganar 1-0 a Sport Huancayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Binacional?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs Binacional está pactado para las 8.00 p.m. (hora peruana). El escenario de este choque será el Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Binacional?

La transmisión del Alianza Lima vs Binacional estará a cargo de L1 MAX en todo el Perú. Este espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Binacional: alineaciones posibles

Vizcarra; Huaman, Noriega, Garcés, Trauco; J. Castillo, Gaibor, Cantero; E. Castillo, Cari y Guerrero. Binacional: Zubczuk, Rasmussen, León, Rodríguez, Chávez, Aubert, Tello, Gutiérrez, Flores, Juan Pablo Carranza y Marlon Torres.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Binacional vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Binacional por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Alianza Lima vs Binacional por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.