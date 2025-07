El futbolista Jerson Reyes rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia, quien confesó que engañó a Jefferson Farfán con él en el pasado. Cabe recordar que en 2016, Reyes se sentó en el set de ‘El valor de la verdad’ para contar los detalles de su relación con la salsera, que en ese entonces mantenía un sonado romance con el popular ‘Foquita’. Sin embargo, la intérprete de salsa negó todo en su momento e incluso lo denunció.

Ahora, tras la confesión de la 'Patrona', Jerson Reyes no dudó en calificarla de “mentirosa” y lanzó una fuerte advertencia. “ Ahora no me voy a quedar de brazos cruzados, si tengo que denunciarla, lo haré, con quien sea, contra quien sea, no tengo problemas”, aseguró el futbolista para Trome, dejando entrever que tomará acciones legales para defender su nombre.

Jerson Reyes asegura que Yahaira Palsencia mintió tras confesar que le fue infiel a Farfán

Yahaira Plasencia sorprendió al confesar abiertamente el escándalo que vivió durante su relación con Jefferson Farfán. En una entrevista con Giancarlo Granda, la cantante admitió que le fue infiel a la ‘Foquita’, revelación que aseguró la afectó mucho en ese momento. Estas palabras encendieron nuevamente el interés público en el sonado triángulo amoroso que protagonizó hace algunos años.

Sin embargo, quien no tomó nada bien que recién saliera a aceptar la verdad fue Jerson Reyes, el exfutbolista de la Copa Perú que, hace seis años, se sentó en ‘El valor de la verdad’ para contar su encuentro íntimo con la salsera. “Esa persona es bien mentirosa, ha llorado en televisión diciendo que todo era mentira, me denunció y ahora sale a decir que es verdad”, reclamó, asegurando además que está cansado de que Yahaira se refiera a él de manera despectiva.

Jerson Reyes asegura confiesa que Yahaira Palsencia la extorsionó para que no hable de su 'encuentro'

Jerson Reyes aseguró que nunca existió una relación con Yahaira Plasencia, aunque reafirmó todo lo que dijo en su momento. “No, jamás, solamente hemos sido conocidos, pero lo que dije en su momento era cierto. No tengo nada de qué retractarme; es más, ella me denunció y no sé con qué cara lo hizo”, manifestó, recordando la polémica que vivieron tras su paso por ‘El valor de la verdad’.

Respecto a la denuncia que la cantante interpuso, explicó: “Ella no se volvió a presentar y quedó ahí, al final se archivó todo”. Además, reveló lo que vivió después: “Ella mandó (gente) a Huaraz a que me busquen, se llevaron mi celular con toda la información, llegué a Lima y me seguían buscando, me escondí como una semana y al final salí a hablar (en ‘EVDLV’), y así paró todo. Cuando la veas pregúntale, a quién mandó a Huaraz, al gimnasio, qué hizo con el celular que me quitaron. Que no me busque porque voy a hablar, ya estoy cansado”.