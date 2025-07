Ricardo Gareca brindó una entrevista en la que recordó algunas de sus vivencias en su ciclo al mando de la selección peruana. Durante el diálogo, al estratega argentino le consultaron sobre unas curiosas frases que expresó el jugador André Carrillo, quien reveló una conversación que sostuvo con el técnico antes de fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudita tras su participación en el Mundial Rusia 2018.

De acuerdo a la primera versión, al enterarse de la opción de jugar en el fútbol saudí, el estratega de 67 años le advirtió a la popular 'Culebra' que este escenario podría poner en riesgo una futura convocatoria a la Bicolor.

La vez que André Carrillo 'mandó' a Gareca a buscar su reemplazante a Huancayo

“El profe Gareca me llamó cuando se hablaba de que iba a ir Arabia y me dijo: ‘Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Yo le dije: ‘Ya, profe, convoque a otro. Ahí tiene bastantes clubes en Perú. Vaya a Huancayo o Ayacucho a sacar a su extremo”, mencionó hace algunos meses en el programa 'Enfocados'.

Sin embargo, en otra oportunidad, André Carrillo señaló que estas declaraciones formaron parte del vacilón y que "jamás en la vida le diría eso al entrenador".

Ricardo Gareca sobre versión de André Carrillo antes de llegar a Arabia

Al recordar las expresiones de su exdirigido, Ricardo Gareca se tomó con humor sus palabras y señaló que tendrá una conversación con él. "Me gustaría tenerlo... Ya hablaré con Carrillo en algún momento", indicó para el programa 'Doble Punta'.

"Eso me llegó, y debe ser un programa. Si yo llego a hablar de todos los muchachos peruanos, hay un respeto bárbaro. Jamás nadie me dijo algo parecido. Esto tendrá que ver el matiz o características del programa. Yo solo puedo reírme, no voy a salir a aclarar cosas. Eso tiene que ver con la temática del programa. Jamás un jugador de Perú me dijo algo de esa característica. Lo tomo como algo divertido para la gente y el hincha peruano", concluyó.