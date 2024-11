André Carrillo se 'retractó' de sus palabras sobre jugadores de Huancayo y Ayacucho: "Era parte del vacilón"

André Carrillo viene atravesando un buen momento futbolístico en el Corinthians, en el que es habitual titular. En medio de ello, el extremo nacional brindó una entrevista para un medio peruano, en la que se refirió a unas polémicas declaraciones que realizó acerca de una supuesta conversación que tuvo con Ricardo Gareca en la selección peruana, luego que fichó por el Al-Hilal de Arabia Saudita.

"Me golpearon por vacilar mucho. Yo estaba a la 'joda', vacilando. Era todo a la broma porque yo jamás en la vida le diría eso al entrenador. Fue parte del vacilón. Yo respeto a todos los equipos. No fue ofensivo. No fue mi intención de menospreciar a los peruanos, yo siento mucho cariño por ellos", indicó para el programa 'En carne propia'.

¿Qué dijo André Carrillo sobre jugadores de Huancayo y Ayacucho?

En una entrevista para el programa 'Enfocados', André Carrillo señaló que Ricardo Gareca le pidió que no vaya a jugar a Arabia Saudita, por lo que la 'Culebra' le respondió de forma sarcástica.

"El profe siempre decía ‘si alguno tiene una oferta, consulte conmigo para saber’. Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice: 'Me he enterado de que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo'. Le dije: 'Ya, 'profe', convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC'", manifestó.

Técnico de Corinthians se rindió ante André Carrillo

En conferencia de prensa, Ramón Díaz destacó la actuación de André Carrillo en el triunfo de Corinthians ante Vasco da Gama y lo llenó de elogios. Además, destacó la jerarquía de la 'Culebra'.

"'Carri' es un ganador, es un gran profesional, como lo es Memphis también y todos los jugadores que llegaron en la última parte de esta temporada. Nos da jerarquía, calidad, tenencia. Nos da a nivel grupal porque es un jugador con mucha experiencia. Transmite esa seguridad y tranquilidad que se nota dentro de la cancha. Como tácticamente resuelve cosas que son importantes y que a veces los jugadores tienen que resolver", indicó.

"Estamos contentos con todos los jugadores que llegaron y el grupo. No terminó todavía y la exigencia es más grande sobre los jugadores. Estamos comprometidos con Corinthians para hacer lo mejor posible. Haremos todo lo posible para ganar los 3 partidos que quedan y disfrutar el momento", añadió el experimentado estratega argentino.

¿Cuánto vale el pase de André Carrillo?

Según la evaluación más reciente del portal Transfermarkt, la cotización actual de André Carrillo en el mercado internacional es de 1,5 millones de euros. Esta cifra representa apenas un poco más del 10 por ciento del máximo valor que alcanzó en su carrera, que fue de 12 millones de euros en 2015.