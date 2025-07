Ricardo Gareca y su categórica respuesta sobre un posible regreso a la selección peruana: "No es una puerta cerrada"

La puerta sigue abierta. Ricardo Gareca marcó época en la selección peruana de fútbol, tras lograr la soñada clasificación al Mundial Rusia 2018, el subcampeonato en la Copa América 2019, medallas de bronce y el doloroso repechaje de Qatar 2022. El reconocido DT argentino rompió su silencio en el programa 'Doble Punta' y reflexionó su futuro como entrenador.

En Perú fue un héroe y en Chile un villano. Ricardo Gareca rompió su silencio en el podcast del experimentado periodista Horacio Zimmermann. El extécnico de la selección nacional reconoció que nunca pudo encontrarle la vuelta a la crisis en Chile, pero también admitió el cariño especial que sigue sintiendo por Perú al ser consultado sobre un posible regreso.

¿Ricardo Gareca volverá a la selección peruana de fútbol?

El técnico argentino sorpendió con su categórica respuesta sobre una posible vuelta a la selección peruan de fútbol. "Le guardo un cariño especial por Perú. Guardo una bonita amistad con Óscar Ibáñez y con algunos jugadores del equipo. Considero que los futbolistas peruanos son muy fuertes y talentosos. Obviamente, Perú siempre va ser un país para voler, ya que tengo diferentes negocios aquí y como te digo un cariño especial por la gente. Respecto a la selección peruana, en este momento, no es una puerta cerrada para volver", reveló el 'Tigre'.

¿Gareca sigue hablando con Christian Cueva?

Ricardo Gareca mantiene una buena amistad y comunicación con Christian Cueva. Justamente, en conversación con el programa 'Palabra de hincha', Christian Cueva contó cómo se sintió Ricardo Gareca luego de abandonar Chile. Según el volante de Emelec, el estratega le dijo que se va tranquilo por la forma en cómo fue tratado.

"Bueno, me dijo: 'Christian, la verdad que me voy tranquilo, me han tratado muy bien'. Ricardo Gareca es así, lo sentí tranquilo pero no se dio el objetivo y esto es fútbol. Yo creo que cuando uno deja el fútbol, lo que se queda es con eso", señaló.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su futuro?

En una conversación con Vélez 670 Radio, Gareca expresó: "Ya tengo una edad avanzada, pero aún me siento bien. Sigo con fuerzas para estar adelante de un proyecto. Sigo pensando como técnico". Esta declaración ha generado especulaciones sobre su continuidad en el ámbito del fútbol profesional.