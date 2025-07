La deportista Alexandra Grande, campeona mundial de Karate y bicampeona panamericana, denunció en las últimas horas que es víctima de los extorsionadores. La reconocida karateka indicó que la banda identificada como los 'Injertos del Cono Norte', liderada por Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo' le exige la suma de 300 mil soles para no atentar contra su vida y la de sus familiares.

El pasado sábado 28 de junio, a través de WhatsApp, los delincuentes amenazaron a la deportista con una serie de mensajes en el que aparecen videos con municiones. En el chat le requieren la fuerte suma de dinero para que la olímpica en Tokio 2020 pueda "seguir con su vida con normalidad".

'Injertos del Cono Norte' extorsionan a Alexandra Grande

Ante lo acontecido, Alexandra Grande acudió a la sede centra de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, acompañada de su abogado, para presentar la denuncia, En ese sentido, la bicampeona panamericana se mostró sorprendida por el monto que le pedían y no entendía por qué buscan atentar contra su persona; además, señaló que la línea telefónica desde la que llegaron las amenazas es colombiana.

"Recibí un mensaje de extorsión pidiéndome un gran dinero. Si no lo daba, me mataban a mí y a mi familia (...). No sé de dónde quieren que consiga ese dinero, si yo literalmente soy deportista", manifestó para las cámaras de 'Canal N'.

Por su parte, Dante Castro, abogado de la deportista, señaló se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su representada y su familia. Asimismo, remarcó que Grande solo se dedica a practicar el deporte y no cuenta con mayores recursos.

"Nos deja sorprendidos porque Alexandra no tiene empresa, no tiene negocio, no tiene nada. Se dedica a practicar el deporte y el IPD le paga un sueldo por estar entre los deportistas calificados que representan al país", agregó.

¿Quién es Alexandra Grande?

Alexandra Vanessa Grande Risco es una de las grandes referentes del deporte nacional. A sus 35 años, la reconocida karateka logró cosechar diversos reconocimientos a nivel mundial; entre los que destacan la obtención del bicampeonato panamericano (Toronto 2015 y Lima 2019), su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la consagración en los Juegos Mundiales 2017.