Ricardo Gareca no quiso convocar a Arturo Vidal para darle continuidad a los nuevos jugadores en Chile. Foto: composición LR/captura de Doble Punta

Ricardo Gareca no quiso convocar a Arturo Vidal para darle continuidad a los nuevos jugadores en Chile. Foto: composición LR/captura de Doble Punta

Ricardo Gareca no deja de hablar de su paso por la selección chilena tras quedar fuera del Mundial 2026. El popular 'Tigre' recordó distintas etapas que le tocó vivir en la Roja y contó detalles de su accidentada relación con Arturo Vidal. Durante un momento de las clasificatorias, el volante se quejó de no ser convocado y tildó de "hue***" al DT argentino. Posteriormente, decidió llamarlo en la recta final porque Chile no se encaminaba y los resultados no acompañaban.

En una reciente entrevista, Gareca contó cómo reaccionó al ser catalogado de esta forma por Arturo Vidal. Si bien reconoce que no fue la palabra adecuada para referirse a su persona, considera que no fue grave porque no lo utilizó como un insulto.

Gareca cuenta cómo reaccionó al ser llamado "hue***" por Vidal

En una reciente entrevista en el programa 'Doble Punta', Ricardo Gareca señaló que no malinterpretó las palabas de Vidal. Lo comparó con el término 'boludo', que suelen usarlo en Argentina, como una expresión, más no como un improperio.

"Vidal es un jugador que ama a su selección. Cuando no fue convocado, se manifestó en contra mía. (Decirle hue***) Son palabras que por ahí no fueron las más adecuadas, pero interpreté que para ellos es como para nosotros los argentinos. Ellos no lo toman como una mala palabra, es una manera de expresarse, como los argentinos podemos decir 'boludo', algo muy nuestro", declaró.

Por supuesto que no es lo aconsejable, pero yo no lo interpreté mal en ningún momento, porque es un jugador que luego, cuando lo tuve, me di cuenta que es de los que dejan todo por la selección", agregó.

PUEDES VER: Dueño de Al Hilal rompió en llanto tras eliminar al Manchester City del Mundial de Clubes

Gareca explicó por qué no convocaba a Arturo Vidal en Chile

En otro momento de la entrevista, Ricardo Gareca habló sobre por qué no llamaba a Arturo Vidal en Chile desde un principio. El 'Flaco' explicó que priorizó darle continuidad al nuevo grupo de jugadores, puesto que la 'generación dorada' ya tenía una edad avanzada.

"Nosotros llegamos y él estuvo lesionado en un principio. Después llegó a Colo-Colo, pero le dimos continuidad a un grupo. El equipo dio una respuesta importante y él estaba lesionado. Queríamos ver cómo se desenvolvía toda esa camada. Los muchachos que son llamados ídolos de la selección chilena tienen una edad importante. Uno tenía que empezar a ver y observar a otros muchachos con el antecedente de que Chile venía sin estar en Mundiales anteriores", enfatizó.