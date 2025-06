El exfutbolista Juan Manuel Vargas se pronunció sobre las declaraciones de André Carrillo, quien minimizó su carrera al afirmar que no ganó títulos importantes. En la reciente entrevista para 'Enfocados', programa que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el popular 'Loco' no se quedó callado y respondió a las declaraciones de la 'Culebra'.

La controversia surgió tras una entrevista pasada en la que Carrillo se comparó con Vargas, argumentando que su trayectoria en clubes y títulos obtenidos lo colocaban por encima de él. Sin embargo, el exfutbolista de Universitario no tardó en contestar y defendió su legado.

¿Qué dijo el 'Loco' Vargas sobre las palabras de André Carrillo?

Todo inició cuando en la mesa se bromeó con los futbolistas que no han levantado ningún título en su carrera. Tras ello, el exjugador de la Fiorentina recordó las palabras de la 'Culebra' y lo calificó como pecho frío.

"Me tienen huev** ustedes con ese tema. Le preguntaron sobre eso a Carrillo, que parece una nevera, un ‘iceberg’ tiene en el pecho", comenzó diciendo. Luego, el 'Loco' agregó que los títulos que posee son sus hijos.

"No me ha molestado, pero mira, compare, yo tengo cinco títulos, que son mis cinco hijos. Nada más. ¿Sabes lo que es jugar Champions o no? Él se burla, todavía se arrodilló en el piso", acotó. "Eso estuvo mal de Carrillo", complementó Farfán entre risas.

¿Qué había dicho André Carrillo sobre el Juan Manuel Vargas?

Durante su participación en el programa ‘La Fe de Cuto’, la ‘Culebra’ fue parte de un entretenido juego de preguntas y respuestas donde lo compararon con Vargas. En ese contexto, afirmó con seguridad que su trayectoria profesional supera con creces la del exjugador de la 'U'.

"Yo he sido lejos mejor que el ‘Loco’, pero lejos. Él es mi brother, yo lo admiro un montón, pero estoy lejos, mejor que él. He jugado en menores clubes que él. Ha jugado Champions. No ha ganado Champions. Después, sus títulos, revisé sus títulos hace un año y no tiene ninguno", precisó.

Posteriormente, Carrillo aprovechó el momento para mirar a las cámaras y dedicarle unas palabras al exmediocampista. "Lo que pasa es que, hoy por hoy, al futbolista se le mide por títulos. El ‘Loco’ ninguno, ha sido buen jugador, todo bien, pero no se puede comparar conmigo. ‘Loquito’, hermano, tú, Paolo, Jefferson, Claudio han sido mis referentes, pero yo soy mucho mejor que tú", sentenció.