El vínculo entre Ricardo Gareca y Perú no se rompió con el fin de su ciclo en la selección. Después de su paso por Chile, el experimentado entrenador argentino brindó una entrevista en la que analizó su presente profesional y su reciente participación en las Eliminatorias 2026. Más allá de lo deportivo, el 'Tigre' sorprendió al mencionar los motivos que tiene para volver a suelo incaico de manera recurrente.

El entrenador de 67 años sorprendió a muchos aficionados al mencionar que tiene algunas inversiones en nuestro país; incluso remarcó que paga sus impuestos como todo ciudadano.

Ricardo Gareca revela que tiene inversiones en Perú

"Siempre tengo motivos para ir a Perú. Tengo cuestiones personales a lo largo de tantos años. Siempre tengo motivos para volver, amigos de tantos años. Es un país en el que la pasé bien, tengo inversiones, afecto...", manifestó en el programa de YouTube 'Doble Punta'.

Al ser consultado sobre cómo le iba con su 'rol de empresario', Ricardo Gareca indicó que sus inversiones en territorio peruano marchan bien. "Tengo negocios, alguna inversión que hice a lo largo de los años. Gracias a Dios y la Virgen (me va bien). Es una oportunidad que se me presentó al momento. Yo pago mis impuestos, tributo, tengo todo en regla", añadió.

Ricardo Gareca sobre un posible regreso a la selección peruana

En un primer momento, Gareca se refirió a la presencia de Óscar Ibáñez como técnico interino de la selección peruana. Además, enfatizó en los recientes cambios que se realizaron en la Bicolor.

"Eso yo no lo sé, no te sabría decir, primero porque está una persona que quiero mucho, Óscar, al frente. Creo que Perú pasó de estar tantos años con un cuerpo técnico a cambiar, volver un poco a lo que era antes, antes era algo normal que Perú cambie de entrenador porque no encontraba los resultados. Pasó con nosotros por un proceso muy largo, por lo cual estar siete años y medio en Perú, era algo impensado, te hablo de los últimos tiempos", dijo.