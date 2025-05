Carlos Franco, expresidente de Alianza Lima de 2008 a 2009, se pronunció recientemente sobre la situación del arbitraje en la Liga 1 y expresó su preocupación por las decisiones que, a su juicio, afectaron al cuadro blanquiazul. En un contexto donde las polémicas arbitrales no cesan, Franco se refirió sobre el presidente del Comité Nacional de Árbitros (Conar), Winston Reátegui, y afirmó que lo conoce muy bien, por lo que le resultaron extrañas algunas de sus recientes declaraciones.

Asimismo, Franco sostuvo que los errores arbitrales en contra de Alianza es porque algunos jueces ya entran condicionados al partido, lo que ocasiona que no sea objetivo en sus decisiones. Por otra parte, indicó que los hechos de violencia en contra de los árbitros es porque consideran que no existe justicia.

Expresidente de Alianza Lima apunta contra jefe de Conar por errores arbitrales

En diálogo con ‘Negrini lo sabe’, programa de Radio Ovación, Carlos Franco se refirió al presidente de la Conar, Winston Reátegui, y aseguró que lo conoce muy bien. Además, el expresidente de Alianza Lima sostuvo que estará atento a las medidas que tomará el exárbitro luego de, desde su punto de vista, las diversas polémicas en contra de los íntimos.

“Winston Reátegui tiene mucha experiencia y él sabrá si corrige para uno o para otro lado, lo conozco muy bien como a Haro, Bossio, Pacheco..., árbitros que dirigieron años atrás, conozco lo bueno y malo de Reátegui y veremos qué hace”, señaló el exdirigente victoriano. Por otro lado, se mostró sorprendido por las declaraciones de Reátegui, quien hizo un llamado a Alianza para que pidan árbitros extranjeros.

“Me sorprende mucho que el presidente de la Conar salga y diga que ‘si no te gusta mi arbitraje, busca árbitros extranjeros’, sabiendo que el trámite es largo, el costo es alto y aun así se sabe que te ganas la enemistad de la prensa y del propio colegio de árbitros. Son simples excusas de aquellos que administran la Conar”, agregó.

Expresidente de Alianza Lima acusa que los árbitros son condicionados

Además de sus críticas a Winston Reátegui, Carlos Franco afirmó que existe una influencia externa sobre los árbitros, lo que derivó en decisiones equivocadas durante los partidos. El exdirectivo de Alianza Lima sostiene que la responsabilidad recae en quienes programan a estos árbitros, pese a que se conoce sobre este tipo de hechos y se refirió directamente a Edwin Ordóñez, quien anuló un gol de Hernán Barcos contra Atlético Grau.

“Nosotros creíamos que esta práctica de presionar a los árbitros ya no iba a estar tan de moda, pero desde que una trinchera comenzó a insistir por una foto en la que se le ve a Edwin Ordóñez con camiseta de Alianza Lima en la playa prácticamente descolocaron a este árbitro para el fútbol”, señaló.

“El año pasado, en un partido para el ascenso a Liga 1, no vio una posición adelantada de varios metros y el sábado sí tuvo ojo de lince para ver una supuesta mano de Barcos, pero uno ve el video y no se sabe si le cae al jugador de Alianza o de Grau. Esto es muy simple. Sucede que ese árbitro ya está condicionado por un sector del fútbol peruano para que vaya en contra de Alianza, entonces cada vez que le toca dirigir a Alianza se ve que no es objetivo en sus decisiones”, declaró.

“El problema es quien lo programa porque ya entra condicionado a la cancha por esa foto en la que se le ve con la camiseta de Alianza en la playa. Es una pena que Conar caiga en este tipo de errores, ya que no puede programar a árbitros que salgan condicionados”, concluyó Carlos Franco.