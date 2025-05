Por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025, Alianza Lima empató 1 a 1 contra Atlético Grau en un duelo donde las polémicas estuvieron a la orden del día. La primera de ellas ocurrió al minuto 44 del primer tiempo, cuando el árbitro Edwin Ordóñez anuló un golazo de Hernán Barcos debido a que, con asistencia del VAR, advirtió que la pelota impactó en la mano del ‘Pirata’ durante la gestación de la jugada. Esto despertó la indignación del delantero, quien, posterior al compromiso, aseguró que en ningún momento el balón choca en su extremidad.

Quien también se pronunció al respecto fue Peter Arévalo, periodista conocido como Mr. Peet, quien despotricó contra el VAR y señaló que no existe ninguna imagen que asegure que hubo mano de Barcos. Para él, que participó como narrador en la transmisión oficial del partido, es inadmisible que solo haya existido una toma de la jugada, la cual fue con los jugadores de espaldas.

Mr. Peet se quejó del VAR por anular gol de Hernán Barcos

Durante la emisión de su programa de YouTube, ‘Madrugol’, Peter Arévalo dirigió su furia y frustración contra el uso del VAR en el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau. Según indicó, no es posible que no existan más imágenes de la jugada que terminó en gol de Hernán Barcos y que fue anulado por una mano previa del ‘Pirata’, pues en la que se difundió no se aprecia la jugada con claridad.

“No existe. No hay una imagen fehaciente que diga, primero, si hubo mano, y segundo, la mano de quién fue. Pueden publicar fotos, pero esto es video, por eso existe el VAR. Se utilizó un solo video de un enfoque que no dice nada”, sostuvo el comunicador visiblemente incómodo.

“¿Hay una imagen contundente? Muéstrenla. El VAR no la mostró. Si hubiese una me callo, así de claro. Una cámara en oriente sacaba todo. Nadie de Grau reclamó y Barcos en conferencia dijo que no le tocó en la mano. No hay una imagen contundente, o sea en el Perú tenemos un VAR de la prehistoria”, despotricó Arévalo.

Hernán Barcos aseguró que su gol fue anulado de forma injusta

Las declaraciones de Hernán Barcos que Mr. Peet hace referencia, se dieron en la conferencia postpartido, donde el ‘Pirata’ asegura que la pelota no le tocó en la mano, por lo que no se debió anular su gol. Según el atacante, el esférico choca en la mano del defensor de Atlético Grau y asegura que últimamente se están cometiendo muchos errores en contra de Alianza Lima.

“El árbitro dice que me pega en la mano. Yo en ningún momento siento que me choca en la mano. Yo pienso que le toca en la mano al defensor, a mí no. Pero él dice que en el VAR se ve que me pega a mí en la mano y por eso invalida el gol. Son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando últimamente mucho con nosotros”, sostuvo el argentino.

“El tema de los árbitros es algo que a mí no me corresponde hablar. Se equivocan a favor o en contra, normalmente pasa, pero no me gusta que sea vea como una excusa que nos están perjudicando. Le dije que no nos gustaba su predisposición”, sostuvo.