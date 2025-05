El presidente de la Conar, Winston Reátegui, vivió horas intensas luego de las polémicas en el encuentro de Alianza Lima y Cienciano por la fecha 11 del Torneo Apertura. El exárbitro se pronunció ante las lamentables amenazas de muerte que recibieron los árbitros tras la polémica actuación de Bruno Pérez, que no cobró un posible penal a Paolo Guerrero y que expulsó al delantero junto a Carlos Zambrano y al técnico Néstor Gorosito.

Asimismo, Reátegui explicó qué quiso decir el entrenador argentino luego que decidiera irse a los camerinos en pleno partido como muestra de desacuerdo con el juez del encuentro. El dirigente de la institución afirmó que Gorosito le dijo “caradura” al colegiado, por lo que recibió la tarjeta roja.

Winston Reátegui cuenta qué le dijo Néstor Gorosito a Bruno Pérez

El último lunes 5 de mayo, Winston Reátegui ofreció una conferencia de prensa para pronunciarse sobre los afiches que aparecieron en la puerta principal de la Videna, donde amenazaron de muerte a los árbitros del torneo. Posterior al evento, el presidente de la Conar fue consultado sobre la reacción de Néstor Gorosito, quien se fue a los camerinos sin ser expulsado mientras impactaba su puño con su rostro.

“Caradura. Eso le dijo Gorosito al árbitro, que era un caradura”, señaló Winston Reátegui a las cámaras de América Deportes. Para el exréferi, el estratega aliancista realizó dicho gesto como muestra de su disconformidad con la actuación de Bruno Pérez, árbitro principal del Alianza Lima vs Cienciano.

Pérez fue duramente criticado desde varios frentes por una gran cantidad de jugadas polémicas. En primera instancia, se le discute por no cobrar un presunto penal contra Paolo Guerrero durante la primera parte. Asimismo, se le reclama por la sanción desde los 12 pasos en favor de Cienciano que cobró al último minuto y que significó el triunfo del ‘Papá’ en el Estadio Alejandro Villanueva.

Nestor Gorosito explica por qué salió del campo durante el partido de Alianza Lima

Un día después del duelo ante Cienciano, Néstor Gorosito brindó declaraciones y explicó por qué salió el campo de juego pese a que no había sido expulsado. Según el argentino, le dio vergüenza lo que sucedía en el partido, pues todo el trabajo que realizó durante la semana se vio derrumbado por los errores que, a su parecer, cometió Bruno Pérez.

“Yo me voy porque me da vergüenza lo que estaba pasando y me voy de la cancha. Por ahí cruzo la cancha y me tiene que botar. Ves que todo tu trabajo y todas las ilusiones que estamos creando se hacen más difícil de sobrellevar”, empezó ‘Pipo’, que vio la tarjeta roja mientras abandonaba el gramado de Matute.

“Trastoca todo. Es consecuencia de lo que venimos sufriendo desde un principio de torneo. No es de ahora. Y duele, lastima, porque el alcance nuestro como cuerpo técnico es trabajar, venir a entrenar para el partido, dosificar, ataquemos por acá, por allá. Hasta ahí llegamos como cuerpo técnico, después tiene que haber gestiones en las cuales no pase lo que nos pasa normalmente en todos los partidos”, aseveró.