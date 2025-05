Alianza Lima no pasó del empate 1-1 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura. Los íntimos comenzaron perdiendo con el gol Neri Bandiera al minuto 18 del primer tiempo. Sobre el final de la primera mitad, apareció Hernán Barcos con un golazo para empatar el partido. No obstante, tras ser alertado por el VAR, el árbitro Edwin Ordóñez decidió ir al monitor a revisar la jugada y terminó anulando el tanto por una supuesta mano. Cabe precisar que el réferi se dejó guiar por una sola toma, la cual no era clara.

"El árbitro dice que me pega en la mano. Yo en ningún momento siento que me choca en la mano. Yo pienso que le toca en la mano al defensor, a mí no. Pero él dice que en el VAR se ve que me pega a mí en la mano y por eso invalida el gol. Son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando últimamente mucho con nosotros", dijo en conferencia Hernán Barcos.

"Igual el tema de la expulsión. Tenemos bastantes expulsados y le dije a Renzo, la primera es amarilla que intenta anticipar, pero a mí me hacen cincuenta amarillas así y nunca vi amarilla por una falta de espadas. Pero bueno, la segunda capaz sí, pero si no sacar a primera no era expulsión. No es excusa, porque regalamos un tiempo y nos costó el gol", agregó.

