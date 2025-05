CONAR admite que sí hubo penal contra Paolo Guerrero y sancionarán a Bruno Pérez de manera interna

El árbitro Bruno Pérez se convirtió en uno de los protagonistas de la derrota de Alianza Lima ante Cienciano por el Torneo Apertura de la Liga 1. El juez principal fue muy cuestionado desde diversos sectores por algunos cobros, uno de estos fue el agarrón que sufrió Paolo Guerrero en área cusqueña y no fue sancionado. Ante lo acontecido, la Conar publicó un video y sancionará al colegiado.

"Al minuto 45+2, al ejecutarse un saque de esquina a favor del equipo azul y blanco, un defensor del equipo rojo sujeta a un atacanta limitándole su movimiento para ir a disputar el balón. El árbitro, que no hizo la gestión de prevención, y que adopta una mala ubicación mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas. Y no hace un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que, erróneamente, decide no llamar a una revisión de campo", mencionaron.

El penal en contra de Paolo Guerrero que Bruno Pérez no cobró

El destacado goleador de la selección peruana se hallaba en el área de Cusco aguardando un tiro de esquina en el minuto 46. No obstante, su intento se vio frustrado cuando el defensor Jimmy Valoyes lo sujetó, llevándolo al suelo. A pesar de las protestas de los jugadores de Alianza Lima, el árbitro determinó que el contacto no justificaba la sanción de una falta y optó por señalar el final del primer tiempo.