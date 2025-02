[ESPN y Disney Plus, En vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO? El equipo de Paolo Guerrero y compañía recibirá este martes 18 de febrero a los dirigidos por Fernando Gago por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Ambas escuadras se enfrentarán en Matute, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina), y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir la previa y el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO: previa del partido por Copa Libertadores 09:59 ¡Se viene el Alianza Lima vs Boca! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de la previa del Alianza Lima vs Boca Juniors por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. Foto: Alianza Lima.

El equipo blanquiazul viene de superar con autoridad a Nacional de Paraguay en la ronda previa; sin embargo, en el torneo local sufrió una sorpresiva derrota contra Alianza Atlético. Entre las principales dudas para el compromiso frente al xeneize se encuentran Pablo Lavandeira y Paolo Guerrero. Por su parte, Boca acaba de imponerse ante Banfield en la Liga Profesional, pero es muy cuestionado por el nivel mostrado en sus primeros cotejos del 2025.

Alianza Lima empezará la serie ante Boca Juniors este martes 18 de febrero. Foto: Alianza Lima

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors?

El partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors se jugará este martes 18 de febrero a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 19)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors?

La transmisión del Alianza Lima vs Boca Juniors estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para Perú y demás países de Sudamérica. Recuerda que si no tienes acceso a este servicio, no te preocupes, puedes seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Boca Juniors por ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Alianza Lima vs Boca Juniors ONLINE?

Para ver Alianza Lima vs Boca Juniors online, así como varios de los partidos de la fase 2 de la Copa Libertadores, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Alianza Lima vs Boca Juniors: posibles formaciones

Con base en sus últimos cotejos, estos serían los equipos titulares de Alianza Lima vs Boca Juniors en la ida de la Copa Libertadores.

Alianza Lima : Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pablo Ceppelini, Erick Noriega, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia; Ayrton Costa, Marcelo Saracchi, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Alan Velasco.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Boca Juniors?

El primer partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute ubicado en la ciudad de Lima. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 33.000 espectadores.

Alianza Lima vs Boca Juniors: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Alianza Lima vs Boca Juniors. El histórico club argentino parte como favorito.

Betsson: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,00), gana Boca Juniors (2,30)

Bet365: gana Alianza Lima (3,60), empate (3,10), gana Boca Juniors (2,10)

Betano: gana Alianza Lima (3,35), empate (3,00), gana Boca Juniors (2,37)

1XBet: gana Alianza Lima (3,39), empate (3,25), gana Boca Juniors (2,28)

Coolbet: gana Alianza Lima (3,75), empate (3,15), gana Boca Juniors (2,15)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,33), empate (3,25), gana Boca Juniors (2,28).

Alianza Lima vs Boca Juniors: historial

Boca Juniors y Alianza Lima se han enfrentado en 4 ocasiones por Copa Libertadores. Los xeneizes solo cayeron en una ocasión.