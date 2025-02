Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa Libertadores 2025?

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Libertadores 2025? El encuentro, válido por la ida de la fase 2, se jugará este martes 18 de febrero desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) en Matute y será televisado por la señal de ESPN y Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Alianza Lima vs Boca Juniors: previa del partido

Alianza Lima enfrenta este partido después de una derrota contra Alianza Atlético por la fecha 2 del Torneo Apertura 2025. Por otro lado, Boca Juniors venció 1-0 a Banfield en la Primera División de Argentina. Sin embargo, a pesar de esta reciente victoria, el Xeneize no ha demostrado su mejor nivel y llega a este enfrentamiento con varias interrogantes en su juego.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca Juniors?

El Alianza Lima vs Boca Juniors está programado par las 7.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para otros países:

México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (miércoles 19).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors?

En Sudamérica (excepto Argentinaa), la transmisión del Alianza Lima vs Boca Juniors estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

En Argentina, el duelo irá por Fox Sports y Telefe. En Chile, el partido será transmitido por ESPN Premium, y en Centroamérica y México, por ESPN 2.

Alianza Lima vs Boca Juniors: alineaciones posibles

Estas serían las alienaciones que ambos técnicos dispondrían para el primer partido de la llave.

Alianza Lima: Guillermo Vizcarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Erick Noriega, Pablo Ceppellini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Guillermo Vizcarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Fernando Gaibor, Erick Noriega, Pablo Ceppellini, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. Boca Juniors: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Acosta, Rodrigo Battaglia, Marcelo Saracchi, Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech, Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Alianza Lima vs Boca Juniors: pronóstico y cuotas

Conce las cuotas de las principales casas de apuestas para el Alianza Lima vs Boca Juniors. El Xeneize es el equipo favorito en esta ocasión.

Betsson: gana Alianza Lima (3,30), empate (3,00), gana Boca Juniors (2,30)

Bet365: gana Alianza Lima (3,60), empate (3,10), gana Boca Juniors (2,10)

Betano: gana Alianza Lima (3,35), empate (3,00), gana Boca Juniors (2,37)

1XBet: gana Alianza Lima (3,39), empate (3,25), gana Boca Juniors (2,28)

Coolbet: gana Alianza Lima (3,75), empate (3,15), gana Boca Juniors (2,15)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,33), empate (3,25), gana Boca Juniors (2,28).

Alianza Lima vs Boca Juniors: historial de partidos

De los 4 enfrentamientos, Boca Juniors registra 2 triunfos y Alianza Lima solo una victoria.

Boca Juniors 5-0 Alianza Lima | 2018 (Fase de grupos)

5-0 Alianza Lima | 2018 (Fase de grupos) Alianza Lima 0-0 Boca Juniors | 2018 (Fase de grupos)

Boca Juniors 0-1 Alianza Lima | 1966 (Primera fase)

| 1966 (Primera fase) Alianza Lima 0-1 Boca Juniors | 1966 (Primera fase).

¿Cómo ver Alianza Lima vs Boca Juniors ONLINE?

Para ver el Alianza Lima vs Boca Juniors online, puedes acceder al servicio de streaming Disney Plus. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.