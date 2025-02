Alianza Lima volvió a sufrir una dura remontada en la última fecha de la Liga Peruana de Vóley. Si bien este resultado no afectó su presencia en el octogonal final, la caída ante la Universidad San Martín las dejó fuera del primer lugar y, por ende, sin los 2 puntos de bonificación. Al finalizar el cotejo, Flavia Montes, central de las santas, dejó un firme mensaje sobre la victoria contra las vigentes campeonas.

Para sorpresa de muchos, la jugadora de 24 años indicó que ella y sus compañeras tuvieron un punto de inflexión en su reciente derrota contra Regatas Lima; por ello, decidieron hacer un cambio significativo para el compromiso frente a las vigentes campeonas.

Flavia Montes revela qué cambió en USMP para ganarle a Alianza

Flavia Montes remarcó la importancia del trabajo en equipo para cambiar de actitud en el duelo frente a Alianza Lima. Además, indicó que buscaron enfocarse en la actitud y no pensar en el marcador, que en los primeros sets fue adverso.

"Tuvimos un muy mal partido contra Regatas. Ese fue el detonante para reunirnos y decir qué está pasando dentro del equipo porque tenemos un plantel de muy buenas jugadoras. Sentíamos que cada uno estábamos jugando por su parte. Esto es un equipo y para jugar vóley necesitamos jugar en equipo; si no, vayan a jugar ajedrez. Eso nos animó y no inspiró en los entrenamientos, tuvimos otra actitud. En verdad, no estábamos al tanto del marcador, sino de la actitud que pusimos dentro del campo... Y funcionó", manifestó en 'Dosis de voleivol'.

"Es importante. Nos buscábamos ganar. Queríamos mostrar otra actitud, otra cara, para jugar (...). En el segundo set quedamos muy abajo en el marcador y volvimos a lo mismo: mirarnos a la cara y no encontrarnos. Cuando una debe asumir la responsabilidad dentro del campo es su momento y debe hacerlo. Eso pasó, Fernanda, con golpe de calor y todo, volvió porque sabía que la necesitábamos", agregó y puso como ejemplo es caso de su compañera Fernanda Tomé, quien por unos momentos tuvo que recibir atención médica en pleno juego.

Por otra parte, le voleibolista de la selección peruana se refirió sobre la lesión que presenta y si esa le impedirá llegar de la mejor manera a la fase final del torneo local.

"Hace dos fechas me saqué una ecografía, tengo un desgarro en la rodilla, lo estoy tratando, estoy en terapia y full fortalecimiento, y apoyando a mis compañeras, que es lo más importante", concluyó.

¿Qué equipos son los clasificados al octagonal final de la Liga Peruana de Vóley 2024-25?

Con el formato vigente de la Liga Peruana de Vóley, los ocho equipos que lograron las mejores posiciones en la fase inicial avanzan a la siguiente etapa en busca del título. Después de completar 11 jornadas en el Polideportivo de Villa El Salvador, se estableció la lista de clasificados, con Atlético Atenea como la sorpresa.

Universitario de Deportes

Alianza Lima

Universidad San Martín

Regatas Lima

Deportivo Soan

Rebaza Acosta

Circolo Sportivo Italiano

Atlético Atenea.

Clasificados al octagonal final de la Liga Peruana de Vóley 2024-25. Foto: Puro Vóley/X

¿Cuándo empieza la fase final de la Liga Peruana de Vóley?

Esta fase se iniciará el 22 de febrero. Se espera que en los próximos días se conozca la programación oficial.