El ajustado triunfo de Universitario de Deportes sobre Cienciano no fue ajeno a la polémica. A pesar de imponerse en el Monumental, el entrenador Fabián Bustos se mostró fastidiado en conferencia de prensa y expresó un fuerte reclamo contra el VAR por no intervenir ante una supuesta falta del delantero Carlos Garcés sobre Sebastián Britos y Williams Riveros previo al primer tanto de los cusqueños.

En ese sentido, el periodista Óscar del Portal indicó que muchos aficionados se pueden confundir al escuchar las palabras del estratega argentino sobre la aplicación del VAR durante un cotejo.

Del Portal corrige a Bustos tras reclamo por el Universitario vs Cienciano

Al escuchar el reclamo Fabián Bustos, el comunicador consideró que antes del gol de Juan Romagnoli no existió falta alguna. Además, mencionó que el técnico protestó porque en esta ocasión se sintió afectado.

"Siempre sostengo lo mismo. Si este tipo de acciones te parece falta, está bien, es un tema de subjetividad, pero las tienes que pedir siempre. Si para el 'profe' Bustos o cualquier hincha de Universitario, esto es falta sobre Riveros; entonces, para cualquier hincha de Universitario que sostenga esto, también fue falta la de Corzo sobre Tévez y la de Di Benedetto sobre Garcés (el año pasado)", mencionó en el programa 'Fútbol en América'.

"Por eso yo digo, a veces no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si es falta una acción así, tienen que ser falta todas. Si el profe reclama por esta acción, yo no lo escuché reclamar cuando Corzo le hizo falta a Tévez, que para mí tampoco fue, ni cuando Di Benedetto le hizo falta a Garcés en Cusco. Tiene que ser para todas, no solamente cuando sentimos que es en contra nuestra", agregó.

Por otra parte, a diferencia de lo que mencionó Bustos, Del Portal sostuvo que el VAR no debe llamar siempre al árbitro para verificar si lo que se cobra es correcto o no. El exfutbolista señaló que los encargados del videoarbitraje intervienen cuando se considera que el juez principal no se percató de alguna acción que puede ser considerar falta.

"Lo voy a decir con respeto porque mucha gente al escuchar a Bustos se va a equivocar en cómo se aplica el reglamento; por eso, acá le vamos a contar algunas cosas que, de repente, no tiene muy claro el 'profe' Bustos (...) Lo que pasa es que el 'profe' Bustos manifestaba que el VAR debía llamarlo a Bruno Pérez para que verificara si lo que había cobrado era correcto o no. Yo le quería decir, con mucho respeto, que así no funciona. Ese no es el procedimiento. El VAR tiene que llamar al árbitro central solamente cuando cree que este no vio una acción o lo que vio fue errado. Si el VAR está en comunicación con el árbitro y ve lo mismo, no tienes por qué llamarlo", explicó.

"El 'profe' Bustos pide que revisen la jugada de Riveros. Bruno Pérez tranquilamente le puede explicar al VAR que vio un contacto de Garcés que es muy suave y no es un empujón brusco como para considerarlo falta. Si en el VAR ven lo mismo, listo, no hay falta. No hay necesidad de que vaya al VAR siempre. Se va al VAR cuando no hay similitud de opiniones o cuando el árbitro no observó algo que el VAR sí está observando. Así es el procedimiento", concluyó.

El fuerte reclamo de Bustos sobre el gol de Cienciano

"Para mí nos hicieron un solo gol, porque hay un gol que es viciado y es nulidad. Yo no entiendo si tenemos las herramientas para poder ver y tomar una decisión. Lo que nos dicen a nosotros es que desde arriba les dijeron 'confirmación (...). Gracias a Dios que tenemos ahora los audios del VAR, entonces quiero escuchar qué pasó en esa jugada. El cuerpo de Williams Riveros se contorsiona por las dos manos apoyadas de 'Carlitos' Garcés, a quien adoro. Para mí (ese gol) no tiene que subir al marcador. Hoy (ayer) no fue ni siquiera a verlo", afirmó el técnico argentino ante los medios.

Asimismo, Fabián Bustos reafirmó que se cometió una injusticia en contra la 'U' y pidió que se tomen cartas en el asunto. "A todos los árbitros y a la gente encargada de los árbitros necesito que por favor que tomen cartas en el asunto. Queremos justicia. Si tenemos el VAR, vamos a ver las jugadas, que no decida el de arriba, que decida el que pita, porque el árbitro es el que decide, así se equivoque o no, pero no puede decidir el de arriba. Yo vi la jugada al instante, hay un empujón, entonces anda a verlo", sentenció.