Alianza Lima enfrentó un duro golpe por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. El equipo de La Victoria, que este sábado 15 de febrero cumplió 125 años de historia, no pudo festejar en su aniversario y cayó 3-1 ante Alianza Atlético en Trujillo. A pesar de iniciar ganando con un gol de Eryc Castillo en el primer tiempo, los blanquiazules fueron superados en la segunda mitad, permitiendo que el Vendaval remontara. Agustín Granero, con un doblete, y Guillermo Larios fueron los artífices de la victoria de los locales. Tras el encuentro, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa.

El estratega argentino aseguró que iniciaron jugando bien, pero que no pudieron aprovechar esa superioridad para sentenciar el partido. Asimismo, señaló que al equipo íntimo le costó el partido en lo físico.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la derrota de Alianza Lima ante Alianza Atlético?

"Arrancamos bien el partido. En el primer tiempo tuvimos para hacer más goles, pero no los hicimos y después en el segundo tiempo encontraron el empate rápidamente y físicamente nos costó", declaró ante los medios.

Luego, tras ser consultado sobre si siente que se equivocó en realizar los cambios y si este resultado frente al conjunto churre puede influir ante Boca Juniors, Gorosito respondió que no tiene una bola de cristal para saber lo que va a pasar.

"No tengo una bola de cristal para saber lo que va a pasar (...) Le estoy contestanto. Si yo supiera lo que va a pasar seguramente mal no me iría. Si uno sabe lo que va a pasar después....", contestó.

Gorosito se refirió a lo que será el partido contra Boca Juniors

El DT de 60 años manifestó que el plantel está con toda la ilusión para seguir por el camino de la victoria previo al encuentro con Boca Juniors, pero precisó que deberán mejorar en algunos aspectos. Además, sostuvo que puede haber cansancio en el equipo por la seguidilla de partidos en las últimas semanas.

"Nosotros tenemos la máxima ilusión, la misma que trajimos acá a Trujillo, para ganar y seguir en la senda del triunfo. Son dos cosas diferentes, pero tenemos que mejorar, principamente cuando tenemos para liquidar, hay que hacerlo y no darle vida. Después lo atribuyo al cansancio y a lo acumulado a todos los amistosos, ya que venimos jugando cada 3 o 4 días. En algún momento sabemos que eso se va a sentir", finalizó.