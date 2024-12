El destino de Jorge Fossati en la selección peruana se encuentra definido. Liego de que la FPF decidiera que el entrenador uruguayo no siga al mando del combinado nacional, el representante del DT se pronunció sobre los caminos que se deben seguir para oficializar su destitución. En medio de este panorama, empezaron a sonar una serie de nombres para reemplazar al 'Nonno' en el cargo.

En ese sentido, Nolberto Solano, quien trabajó como asistente técnico de Ricardo Gareca y formó parte la histórica clasificación a Rusia 2018, se pronunció sobre este tema.

¿Quién reemplazará a Jorge Fossati?

Al ser consultado sobre si tomaría el lugar de Jorge Fossati en la selección peruana, el popular 'Maestrito' no descartó esta posibilidad y consideró el "honor más grande" que puede tener un estratega.

"Todo es posible, esto es fútbol. No pensaría que 'no agarro ahora porque espero agarrar de aquí a 5 años'. La selección es el honor más grande para cualquier entrenador. Uno sabe las responsabilidades, lo grande que es este momento y lo duro o difícil que puede ser. Puede ser un buen punto de partida para bien. Sin duda, la selección, como no. La selección es lo máximo que le puede suceder a cualquier entrenador de fútbol. Pero, de momento, yo tengo un compromiso con la gente de Nazca, y creo que la Federación estará buscando a alguien con mucha más experiencia. Esperemos que decidan por lo mejor", manifestó en diálogo con RPP Deportes.

¿Qué falta para que Jorge Fossati deje la selección peruana?

En su llegada a territorio peruano, Pablo Betancourt, representante del técnico de 72 años, se mostró incómodo por el manejo que viene realizando la FPF. Además, señaló que se encuentran a la espera de una comunicación oficial por parte de la entidad para poder finalizar el vínculo.

"Es un tema profesional. No es un tema personal. Los contratos están y se hizo una cláusula de salida para no llegar a esto. Nosotros la cláusula la pusimos de mutuo acuerdo al ver cómo se manejó la salida del técnico anterior (Juan Reynoso). Para que no suceda lo mismo pusimos la cláusula. Espero que la Federación actúe de manera profesional y llegar a un acuerdo rápidamente con una comunicación oficial. Hoy no tenemos una comunicación oficial", indicó.