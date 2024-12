La salida de Juan Carlos Oblitas de la Federación Peruana de Fútbol continúa generando repercusiones. Si bien desde algunos sectores se empezaron a postular los nombres de Julio César Uribe, 'Chemo' del Solar y Nolberto Solano como sus posibles reemplazantes, se espera que la entidad presidida por Agustín Lozano anuncie a la brevedad quién será el nuevo director general de fútbol.

En medio de este panorama, el popular 'Ñol' salió al frente para dejar un firme mensaje sobre la posibilidad de asumir algún cargo en al FPF. Además, el exasistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, expresó su molestia por la manera en la que se produjo la desvinculación de Oblitas.

¿Nolberto Solano reemplazará a Oblitas en la FPF?

Al ser consultado sobre la opción de tomar el puesto de director general de fútbol, Nolberto Solano descartó que algún integrante de la Federación Peruana de Fútbol se haya contactado con él. Por otra parte, el exfutbolista de 50 años indicó que se encuentra enfocado en su trabajo con el Santo de Nazca, club en el que ejerce la función de entrenador.

"Nadie me ha llamado de la Federación y creería que todo el mundo comienza a adivinar nombres. Yo tengo un compromiso con el club Santos de Nazca de segunda división para el próximo año (...). Siempre es un honor trabajar en la selección, cualquier futbolista cuando suena la selección es el honor más grande, pero yo me preparé para ser entrenador de fútbol. Director deportivo no es muy ajeno, pero de momento nada", afirmó en diálogo con Radio Ovación.

Nolberto Solano responsabiliza a Agustín Lozano por salida de Oblitas

Por otra parte, el 'Maestrito' consideró que Agustín Lozano, mandamás del balompié peruano, tendría que dar a conocer los motivos para despedir a Juan Carlos Oblitas.

"Sin dudas, en estos momentos de tomar decisiones es muy difícil, más aún en el periodo que se encuentra la selección. Ahí hay un responsable, en este caso Agustín (Lozano), y seguro en algún momento va a dar las razones", sostuvo.

Asimismo, Solano evidenció su malestar por el trato que recibió el 'Ciego'. "Por más que las cosas no salieron en el segundo periodo, es una persona adulto mayor, ha dado todo al fútbol peruano desde el lado futbolístico y como entrenador. Creería que hay un poco de respeto desde ese lado para poder hacer una comunicación y creería, desde lo que se ve de afuera, más que despedirlo, hay que decirle las razones. Habría sido la mejor manera de despedir a alguien que se merece el respeto", concluyó.