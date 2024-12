La selección peruana se encuentra en un momento crucial tras el término de las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias 2026, pues se ubica en el último lugar de la tabla con apenas 7 puntos. Ante la difícil situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le habría comunicado a Jorge Fossati su intención de que no continúe al frente de la Bicolor. En este contexto, el periodista deportivo Peter Arévalo, conocido popularmente como Mr. Peet, deslizó un nombre que podría revolucionar el banquillo: Ángel Comizzo, un viejo conocido de la Liga 1.

En sus recientes declaraciones, Mr. Peet aseguró que Ángel Comizzo, actual director técnico de Atlético Grau, sería una opción concreta para suceder a Jorge Fossati. Según su opinión, la FPF estaría buscando un perfil que garantice disciplina, experiencia y manejo táctico para afrontar las últimas seis jornadas que quedan para el término del torneo.

En el programa ‘Madrugol’ de su canal de YouTube, Peter Arévalo reflexionó sobre quién podría ser el nuevo entrenador de la selección peruana ante la inminente salida de Jorge Fossati. El conductor de ‘A presión’ indicó que, para él, el reemplazante del uruguayo dirige en la Liga 1 y sería Ángel Comizzo, pues está en Atlético Grau, club cuyo presidente es uno de los directivos de la FPF.

“Lo que es casi seguro, es que el técnico que va a dirigir los próximos seis partidos de Perú en las Eliminatorias está acá. Y uno saca como conclusión, de que una directiva afín a la FPF y además que es vicepresidente (de la FPF) el señor Arturo Ríos, presidente de Grau, tiene en su equipo a Ángel David Comizzo”, inició el comunicador.

De igual forma, el comunicador destacó la carrera del técnico argentino. “Además, esto es opinión, no información, a mí me gusta Comizzo, no es mi amigo ni nada, pero me gusta. Creo que ha hecho los méritos suficientes y es un técnico que administra bien las carencias y sus limitaciones”, agregó.

¿Cómo le fue a Ángel Comizzo durante su carrera como entrenador?

Ángel Comizzo no es un nombre desconocido en el fútbol peruano. En la Liga 1, el técnico argentino dirigió a equipos como Universitario, Universidad César Vallejo, Deportivo Municipal y Atlético Grau, con los que ganó cosas importantes y se ganó el respeto de los aficionados. Su estilo disciplinado y enfocado en la defensa sólida lo llevó a obtener resultados destacados en competencias locales.

El exfutbolista inició su carrera como técnico en el futbol peruano en Universitario, club al que llegó para la temporada 2013, año en que ganó el título nacional; no obstante, el 2014 salió por el interés del Monarcas de México. En 2019, Comizzo regresó a la ‘U’, donde estuvo apenas cinco meses, pero un año después regresó para su tercera etapa en el club ‘crema’, la cual culminó en 2021.

Además, también dirigió a la Universidad César Vallejo después de su primer paso por el club de Ate. Con los ‘poetas’, Comizzo habría tenido su peor campaña desde que es entrenador, pues los resultados no le acompañaron y lideró la campaña que llevó al descenso al equipo trujillano.

En 2022, llegó a Deportivo Municipal, donde dirigió hasta mediados del 2023, pero que le ayudó a establecer su nombre en el torneo peruano. Es así que, tras su salida de la Academia, Atlético Grau le abrió las puertas. En el club Albo, Comizzo logró conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana 2025 con el objetivo de poder realizar un buen papel.