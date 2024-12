Hace algunos días, se conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría decidido que Jorge Fossati no continúe como técnico de la selección peruana para lo que resta de las Eliminatorias. ¿La razón? Los malos resultados que obtuvo el estratega uruguayo al mando de la Bicolor.

Ante ello, su representante, Pablo Betancourt, brindó una entrevista para aclarar este tema y mandó un fuerte mensaje a la dirigencia de esta entidad deportiva.

¿Qué dijo el representante de Jorge Fossati sobre supuesta salida del DT de Perú?

"Hemos recibido llamada de Sabrina Martín queriendo negociar. Le dije que tenemos que hacerlo según el acuerdo. No hay que negociar, para eso está la cláusula. Es poco profesional (el manejo de la FPF). Tenemos contrato y siempre fuimos claros. Estamos esperando a ser notificados, no una llamada. Es poco serio cómo se ha manejado hasta ahora", manifestó.

"No puedo decir más de lo que está a la vista. Nosotros, al ver la desvinculación del DT anterior, el profesor dijo que no quería pasar por todo esto. Pusimos cláusula para dos partes. Parecería que eso (la renuncia) es lo que buscan. Totalmente, creo (que FPF busca eso), pero no lo vamos a hacer, por eso pusimos la cláusula, para que la FPF no tenga que pagar hasta el final del contrato. Queremos que sean concretos y profesionales. No lo quieren más, se notifica y ejecuta la cláusula. La pusimos para no estar en estas discusiones que dejan al profesor como el malo de la película. Es un vínculo laboral", agregó.

¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati en la selección peruana?

Jorge Fossati fue oficializado como técnico de Perú a finales del 2023 y concretó su tercera experiencia al mando de una selección tras su paso por Uruguay y Qatar.