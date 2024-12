Hugo Sotil, ídolo de la selección peruana, se encuentra en UCI y Alianza Lima le brinda su apoyo

Hugo Sotil, leyenda de la selección peruana y el Barcelona de España, afronta una complicada situación. En la mañana de este jueves 19 de diciembre, la salud del 'Cholo' se vio comprometida y tuvo que ser llevado de emergencia al Hospital Dos de Mayo. En medio, de este panorama, Alianza Lima se pronunció para brindar detalles de su situación.

Juan Carlos Terry, jefe de prensa del conjunto blanquiazul, señaló que la institución se encuentra en contacto permanente con la familia del exgoleador para brindarles la ayuda necesaria.

¿Qué pasó con Hugo Sotil?

Hugo Sotil, leyenda del fútbol peruano y exdelantero de Alianza Lima, se encuentra en el Hospital Dos de Mayo recibiendo la atención médica debido a unos problemas de salud.

"Hola. El club está en contacto con la hija de Don Hugo desde tempranas horas de la mañana para brindar el soporte necesario. No es correcto que debe ser trasladado a una clínica: médicos indican que no es recomendable moverlo del hospital hasta tener diagnóstico certero", mencionó en su cuenta de Twitter.

Información sobre Hugo Sotil. Foto: captura 'X'/Juan Carlos Terry

Hugo Sotil fue homenajeado en Barcelona

Hace algunas semanas, el 'Cholo' Sotil fue homenajeado por el Barcelona de España, club al que llegó en 1973 tras sus grandes actuaciones con la camiseta de Deportivo Municipal. El popular 'Cholo' se mostró contento de volver a su casa y ser considerado entre los invitados de honor que eligió la institución con motivo de su 125 aniversario.

"La gente aún me recuerda y eso que han pasado muchos años. Está bien ese recuerdo. Cuando apareció el señor Rinus Michels me cambió la vida. Para bien. Recién me había casado. Jugué antes el Mundial 70 y tuve que venirme con mi esposa. Ya tenía una niña y embarcamos a Europa. Todo muchacho soñaba con llegar a uno de los clubs más queridos del mundo", manifestó en diálogo con el medio Mundo Deportivo.

Sotil es recordado en el elenco blaugrana por la temible dupla que conformó con el neerlandés Johan Cruyff. Ambos futbolista fueron determinantes para que los culés rompan una racha de 14 años sin ganar títulos y se consagren en la temporada 1973-74. En aquella edición del certamen español lograron golear 5-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

¿En qué clubes jugó Hugo Sotil?

Hugo Sotil, conocido como el 'Cholo', jugó en varios clubes a lo largo de su carrera. Aquí tienes una lista de los equipos en los que participó:

Deportivo Municipal (Perú) - 1968-1973 FC Barcelona (España) - 1973-1977 Alianza Lima (Perú) - 1977-1979 Independiente Medellín (Colombia) - 1979-1981 Deportivo Municipal (Perú) - 1981-1983 Los Espartanos de Pacasmayo (Perú) - 1983-1986

Sotil es recordado como uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos, especialmente por su tiempo en el FC Barcelona, donde formó una legendaria dupla con Johan Cruyff.

¿Cuántos títulos ganó Hugo Sotil en su carrera?

Hugo Sotil ganó varios títulos a lo largo de su carrera. El artillero también se consagró a nivel de selecciones.

Copa América 1975 con la selección de Perú. Liga Española 1973-1974 con el FC Barcelona. Campeón de Perú 1977 y 1978 con Alianza Lima. Campeón de la Segunda División de Perú 1968 con Deportivo Municipal.

Además, participó en dos Copas del Mundo (1970 y 1978) con la selección peruana.

¿Cuántos años tiene Hugo Sotil?

Hugo Sotil nació el 18 de mayo de 1949; es decir, actualmente tiene 75 años.